Prodaja piva Corona zaradi korone ni prav nič padla

Ko je koronavirus v začetku letošnjega leta začel svoj smrtonosni pohod po svetu, je kazalo, da bo med njegovimi kolateralnimi žrtvami tudi mehiško pivo z nesrečnim imenom Corona.

Na kitajskem trgu je proizvajalec Corone po izbruhu okužb s koronavirusom zabeležil za skoraj 140 milijonov evrov nižje prihodke, kar so pripisovali predvsem zaprtju lokalov in dejstvu, da so ljudje ostajali doma.

Foto: Reuters

Po drugi strani so v času prvega vala v ZDA zaznali 5-odstotno rast prodaje tega piva v primerjavi s prejšnjimi leti, čeprav so Američani v javnomnenjskih anketah množično zatrjevali, da Corone ne nameravajo več piti.

Še uspešnejše je bilo pivo Corona na Otoku – po poročanju Guardiana je njegova prodaja v britanskih supermarketih letos v primerjavi z lanskim letom zrasla za kar 40 odstotkov.

Foto: Reuters

Ob koncu leta so pri Constellation Brands, krovnem podjetju za Corono na ameriškem trgu, potegnili črto in ugotovili, da jih pandemija pravzaprav ni prizadela, ampak je bila prodaja letos enaka lanskemu letu, poroča časopis Wall Street Journal (WSJ).

Kot so za WSJ pojasnili marketinški strokovnjaki, je to posledica dejstva, da potrošniki med pandemijo nakupujejo drugače – trgovine obiskujejo redkeje in raje posežejo po znanih, preverjenih znamkah, kot pa da bi eksperimentirali in kupovali izdelke (denimo pivo), ki jih ne poznajo.

