Iskreni lastnik restavracije postal senzacija: "Govedina ni tako dobra"

Gostinci svojo ponudbo praviloma opisujejo s samimi superlativi, včasih bolj, včasih manj zasluženo. V zadnjih dneh pa je na spletu val navdušenja požel Feigang Fei, lastnik kitajske restavracije v kanadskem Montrealu, ki je ubral drugačno pot – na jedilnik je zapisal svoje iskreno mnenje o jedeh, ki jih ponuja.

"Ta jed mi je všeč bolj, kot sem pričakoval"

"Ljudje mi pravijo, da je naš piščanec na način generala Tsoa (ocvrto piščančje meso s sladko omako, op. p.) najboljši, kar so jih kdaj poskusili," je zapisal ob priljubljeni jedi v severnoameriških kitajskih restavracijah, ki s pravo kitajsko kuhinjo sicer nima veliko skupnega, "sam se sicer na severnoameriško kitajsko hrano ne spoznam, toda ta jed mi je všeč bolj, kot sem pričakoval."

O govedini s pomarančo medtem nima tako spodbudnih besed: "V primerjavi s piščancem na način generala Tsoa ta govedina ni TAKO dobra. Nisem oboževalec severnoameriške kitajske hrane, zato boste morali presoditi sami."

O "hišni solati" je zapisal: "Kitajsko ime te jedi je 'tigrov obrok'. Ne vem, zakaj. Veliko Kitajcev pozna to jed, jaz pa je ne. Morda nisem tako zelo kitajski."

Pri številnih jedeh Fei goste opozarja, da ne gre za pristno kitajsko hrano, temveč recepte, prirejene zahodnjaškemu okusu, nad katerimi sam ni preveč navdušen. Toda kot je opazil, takšno hrano gostje pričakujejo, medtem ko jim pristne kitajske jedi niso bile preveč pogodu.

Ko je pred sedmimi leti odprl restavracijo, so gostje hrano velikokrat zavračali oziroma jedi niso pojedli do konca, je povedal za britanski časopis The Guardian. "Tisti, ki prave kitajske hrane še niso poskusili, niso pričakovali takšne pikantnosti in teksture," je pojasnil.

Da bi gostom prihranil neprijetna presenečenja, je zato sestavil iskrene opise jedi na jedilniku. Na primer: "Drobovina je ocvrta in nekoliko presuha." Ali pa: "Nismo še stoodstotno zadovoljni z okusom, jed bo kmalu boljša. P. S.: Presenečen sem, da nekateri gostje to še vedno naročajo."

"Ne vem, zakaj, toda piščanec v arašidovi omaki je všeč mnogim našim gostom," je eden od Feijevih iskrenih pripisov na jedilniku. Foto: zajem zaslona

Odkar je iskreni jedilnik odkril svetovni splet, je Fei s svojo restavracijo postal medijska zvezda, toda pandemija koronavirusa in z njo povezane omejitve so prizadele tudi njegov posel. Za Guardian je izrazil upanje, da bo restavracijo kmalu spet lahko odprl in v njej sprejel goste.

"Nimamo nobene posebne specialitete, česa takšnega, s čimer bi pokazali izjemno kuharsko znanje," je izjavil v svojem iskrenem slogu, "naša hrana bo vedno dobra, nikoli pa ne bo najboljša. No, morda smo malo nad povprečjem."