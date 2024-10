Kdo pripravi najboljšo kavo v regiji? Na stopničkah tudi Slovenka.

V Ljubljani se je na finalnem regijskem tekmovanju Barcaffè Barista Cup zbralo 12 najboljših barist iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in prvič tudi Bosne in Hercegovine, regija pa je dobila svojega novega najboljšega baristo.

Finalisti so se pomerili v treh ključnih disciplinah: priprava espressa, mlečnega napitka in t. i. "signature drink" (napitka v lastni kreaciji), vsaka disciplina pa je zahtevala natančnost, kreativnost in popolno tehnično izvedbo. Strokovna žirija, sestavljena iz vodilnih imen iz sveta kave, je ocenjevala vse vidike priprave, od tehnike in okusa do predstavitve in splošnega vtisa.

Zmagovalec Karlo Purić Foto: Arhiv organizatorja

Letošnji naziv najboljšega bariste v regiji je prejel Karlo Purić iz Hrvaške, od koder je bil tudi drugouvrščeni Ivan Tota, tretje mesto pa je zasedla Slovenka Eva Bogdan.

Slovenka Eva Bogdan je osvojila tretje mesto. Foto: Arhiv organizatorja

Žirijo so letos sestavljali mednarodno priznani strokovnjaki iz sveta kave, med njimi je bil tudi Aleš Gorenc, najboljši barista v Sloveniji leta 2022.

