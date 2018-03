Katere države porabijo pri reji živali več antibiotikov in kašne so posledice?

Vemo, kaj jemo?

Vsebino omogoča Perutnina Ptuj

Izsledki raziskave Evropske agencije za zdravila: Slovenija na vrhu kakovosti

Priznani agrarni ekonomist prof. dr. Aleš Kuhar izpostavlja, da obstaja zelo dober razlog, zakaj je slovensko meso dražje. Intenzivnejša ko je reja, manj je stroškov, zato je meso lahko cenejše.

Države, iz katerih največ uvažamo, imajo izrazito intenzivno rejo in proizvodnjo, ki je usmerjena zgolj v zniževanje stroškov, predvsem na račun vhodnih surovin in uporabe nadomestkov surovin, agresivnosti tehnoloških postopkov, uporablja se veliko aditivov in ojačevalcev okusa, veliko je maščob, vode in zraka.

Slovenski kmet v živinoreji porabi 25 miligramov antibiotikov na populacijsko enoto, španski pa 400 miligramov. Manj antibiotikov od Slovenije pri reji živine porabita samo Finska in Švedska. Dvakrat toliko kot v Sloveniji jih porabijo v Avstriji, 2,5-krat več jih porabijo v Franciji, v Nemčiji jih porabijo štirikrat več, na Poljskem petkrat več, na Madžarskem osemkrat več, v Italiji 12-krat več in v Španiji 16-krat več (vir: European Medicines Agency, 2017).

Prof. dr. Aleš Kuhar

"Podatek o uporabi antibiotikov pri reji živali je eden boljših pokazateljev tehnologije v hlevih in ravnanja z živalmi. Slabše ko so rejske prakse, večja je poraba. Države, iz katerih največ uvažamo, imajo izrazito intenzivno rejo in dokazano spadajo v tiste razrede, kjer je uporaba antibiotikov občutno večja kot v Sloveniji," pojasni izsledke raziskave prof. dr. Aleš Kuhar in dodaja, da uživanje takih živil prispeva k zelo resni grožnji povečane odpornosti proti antibiotikom. Odpornost proti antibiotikom je zelo pomembna globalna tema.

Tradicionalne metode = boljša kakovost

Hrana, proizvedena v Sloveniji, je proizvedena z manj agresivno tehnologijo, kot hrana, ki jo uvozimo. Pri nas se hrana še vedno proizvaja po tradicionalnih metodah, kar je dobro z vidika kakovosti in varnosti živil.

Proizvajalci dosegajo višje standarde reje in proizvodnje, reja poteka v naravnem okolju Slovenije, hlevi in farme so manjši, krajše so transportne poti. Pomemben vidik je kakovostna krma, ki ugodno vpliva na sestavo mesa in izdelkov.

Sledljivost od matične jate do izdelka dokazujejo v eni uri

Od večine regionalnih in globalnih konkurentov se Perutnina Ptuj s 110-letno tradicijo razlikuje v ključni prvini agroživilskega podjetja. Desetletja jim uspeva ohranjati krepko razlikovalno prednost pri kakovosti izdelkov. Kot pionir v svoji panogi je podjetje že pred leti vpeljalo sledljivosti do potrošnika, kar so sposobni dokazati v celotni verigi v eni uri od matične jate do izdelka.

Reja perutnine

Od množičnih proizvajalcev se Perutnina Ptuj razlikuje tudi po majhnosti farm, razpršenih po podeželju v naravnem okolju Slovenije z vertikalno organizirano proizvodnjo in sklenjenim krogom od njive do vilic.

Že pred leti so v svoje delovanje vpeljali celovit sistem zagotavljanja kakovosti, varnosti in sledljivosti : vse od primarne proizvodnje, proizvodnje krmil, proizvodnje v mesnih obratih, logistike, veterinarske službe do prodajnih polic. Vsi koraki od njive do vilic potekajo na domačih tleh, v lastnih farmah in v sodelovanju z 240 rejci v Sloveniji. Vsak korak na tej poti je pomemben člen celotne verige, kjer ni nič prepuščeno naključju.

"Velika podjetja so nadzirana nekajkrat bolj natančno glede sanitarnih pogojev, glede malverzacij na področju porekla … Celoten čas poslovanja imajo na lokaciji uradne pooblaščene veterinarje, ki jim natančno gledajo pod prste," poudarja prof. dr. Aleš Kuhar.

Pomembna je prehrana živali – krmne mešanice brez antibiotikov in hormonov

Vsem svojim rejcem v Perutnini Ptuj dostavljajo krmne mešanice, ki nastajajo v njihovih lastnih mešalnicah in so brez živalskih proteinov. "Krmila so povsem naraven produkt, sestavljen iz različnih žitaric: od koruze, pšenice do soje kot beljakovinske komponente, dodajamo maščobe kot energent in mineralno-vitaminske mešanice, tako da je celotna sestava podpora živalim za uspešno rast in zdravo počutje živali v objektih. To so povsem naravne sestave brez dodatkov hormonov in stimulativnih antibiotikov," je povedala Brigita Vindiš Zelenko, direktorica Žive proizvodnje in PC Krmila v Perutnini Ptuj.

Uporaba antibiotikov je dovoljena izključno v kurativne namene, pri zdravljenju živali pa se upoštevajo smernice preudarne uporabe antibiotikov.

Perutnina Ptuj je edini proizvajalec puranjega mesa s slovenskim poreklom

Tudi v tem segmentu prav vsi koraki na poti od njive do vilic potekajo na domačih tleh in v sodelovanju s 36 rejci. Farme so razpršene v naravnem okolju Primorske, Gorenjske, Dolenjske in Štajerske.

V Perutnini Ptuj imajo označeno in sledljivo ne samo, kdo je rejec, spremljajo in nadzorujejo tudi preostale pomembne podatke. Od tega, kdo vse je bil v stiku z živalmi, kakovosti krmil, na katerih tehnološki liniji je bilo živilo pripravljeno, pa vse do temperaturnega režima vozil, s katerimi je bilo živilo distribuirano.

Vse to so tudi razlogi, zakaj podpirajo in so se aktivno vključili v nacionalno shemo Izbrana kakovost, saj ta potrjuje njihove zaveze in prizadevanja pri zagotavljanju najvišje kakovosti, varnosti in sledljivosti.

