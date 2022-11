Karel III. prepovedal gosja jetra v vseh kraljevih rezidencah

Tiskovna predstavnica organizacije Peta je dejala, da je "kralj Karel III. že kot valižanski princ iz svojih rezidenc odstranil foie gras, za katerega race in gosi pred zakolom na silo hranijo, dokler njihova jetra ne nabreknejo do desetkrat večje velikosti, kot je njihova naravna velikost", ter dodala, da imajo potrditev, da to zdaj velja tudi za Buckinghamsko palačo in preostale kraljeve rezidence.

V znak hvaležnosti so iz Pete kralju poslali košarico faux gras, rastlinskega nadomestka foie gras.

Podpredsednica Pete Elisa Allen je vse prebivalce Otoka pozvala, naj sledijo kraljevemu zgledu in se ob prihajajočih ter vseh naslednjih praznikih odpovejo tej sporni specialiteti.

Foto: Guliverimage/AP

Foie gras se sicer lahko uvaža in prodaja v Združenem kraljestvu, vendar je njegova proizvodnja prepovedana. Po brexitu naj bi nastopila tudi prepoved uvoza tega izdelka, vendar je bila preložena.

Peta se sicer zavzema tudi za to, da bi se kralj za svoje kronanje prihodnje leto odpovedal oblačilu iz pravega krzna in namesto njega uporabil do živali prijazno umetno krzno.

