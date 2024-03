Kakovost živil je pomembnejša od njihove količine

Znano je, da je raznolika prehrana pomembna za splošno zdravje. Verjetno ste ta nasvet slišali že neštetokrat, vendar pa je morda manj jasno, kako in zakaj raznolika prehrana prispeva k dobremu počutju. Morda se celo sprašujete, kaj točno šteje za "raznolikost" in ali je kakovost živil pomembnejša od količine različnih živil, ki jih zaužijete.

Izpolnite potrebo po raznovrstnih hranilih

Vsa živila niso enaka. Prehranski profili različnih živil, tudi tistih iz istih skupin živil, kot sta sadje in zelenjava, se zelo razlikujejo. Pomaranče so bogate z vitaminom C, mandlji pa z vitaminom E. Z vidika makrohranil imajo živila živalskega izvora in stročnice veliko več beljakovin kot večina žit, sadja in zelenjave. Oreščki in semena so dober vir beljakovin, zdravih maščob, vlaknin, vitaminov in mineralov. Zato je raznolikost živil, ki jih uživate, ključnega pomena za zadostno količino vseh bistvenih hranil. Ko je naša prehrana raznolika in zanimiva, opazimo pozitivne učinke ne samo na svojem telesu, temveč tudi pri svojem dobrem počutju.

Eden najpogostejših očitkov o zdravi prehrani je, da je dolgočasna in brez okusa. Če si zdravo hrano predstavljate kot kuhana piščančja prsa, suhe solate in na pari kuhano zelenjavo, potem je ta pritožba vsekakor razumljiva. V resnici zdravo prehranjevanje lahko in mora vključevati veliko raznovrstnih živil in še več začimb. Ko si drznemo poskusiti nove jedi, živila, kombinacije, pozitivno vplivamo na svoj organizem, hkrati pa pozitivno vplivamo tudi na svoje razpoloženje.

Dolgočasje pa lahko učinkovito preženemo tudi z novimi kulinaričnimi doživetji!

Preženite dolgčas iz svoje kuhinje!

Spodbudite svojo ustvarjalnost v kuhinji z uporabo sezonskih lokalno pridelanih vrtnin, uporabite živila z zaščiteno geografsko označbo in vrhunske kvalitete, eksperimentirajte z različnimi recepti svetovnih kulinarik, preizkusite različne načine kuhanja (soparjenje, dušenje, pečenje, dimljenje …). Presenečeni boste, kako se okus vsakdanjih vsem poznanih jedi oplemeniti samo z uporabo drugačne maščobe. Ste že poskusili jajčka na oko ocvreti z bučnim oljem ?

Uporabimo bučno olje

Poleg tega, da je bučno olje bogato z vitamini D, E in K ter z magnezijem, železom, manganom, bakrom, cinkom in selenom, ima tudi nizko dimno točko. Idealno je za juhe, solate in celo sladice. V kuhinji boste ugotovili, da lahko različnim jedem doda pridih oreščkastega okusa. Poglejmo si torej recepte, ki so jih pripravili v Oljarni Jeruzalem in ki bodo v naš jedilnik zagotovo vnesli prepotrebno raznolikost.

500 g riža

25 g mletih bučnih semen

1 žlica Štajersko prekmurskega bučnega olja

1 žlica sončničnega olja

1 čebula

1 korenček

1 lovorov list

1,5 l vode

sol po okusu

V kozici segrejte olje, nato popražite sesekljano čebulo. Ko čebula postekleni, dodajte riž, korenček, mleta bučna semena, sol, lovorov list in tako dušite ter mešajte, da riž dobi rahlo rjavo barvo. Nato riž zalijte z vodo in premešajte. Pokritega dušite na zmernem ognju približno 30 minut. Ko je kuhan, mu primešajte še bučno olje ter posujte z bučnimi semeni.

500 g testenin po izbiri

100 g bučnih semen

100 ml Štajersko prekmurskega bučnega olja

2 stroka česna

50 g parmezana

sol in poper po okusu

Testenine skuhajte al dente v skladu z navodili na embalaži. Medtem ko se testenine kuhajo, pripravite pesto. Bučna semena prepražite v vroči ponvi, dokler ne postanejo zlatorjave barve. V mešalniku zmešajte prepražena bučna semena, bučno olje, česen, sol in poper. Mešajte, dokler ne dobite gladkega pesta. Odcejene testenine premešajte s pestom. Testenine postrezite takoj, z malo dodatnega parmezana in nekaj kapljicami bučnega olja.

pol litra mleka

2 rumenjaka

2 žlici Štajersko prekmurskega bučnega olja

5 žlic sladkorja

2 in pol žlice ostre moke

2 zavitka vanilinega sladkorja

Moko zmešajte z malo hladnega mleka, preostalo mleko zavrite. Ko mleko počasi vre, dolijte mešanico z moko in kuhajte pet minut. V drugi posodi vmešajte rumenjake, sladkor, vanilin sladkor in zmes počasi primešajte v mleko. Kuhajte na šibkem ognju še deset minut, da se zelo zgosti, ko je puding skoraj kuhan dodajte žlici bučnega olja in dobro premešajte. Vroč puding vlijte v kozarce.

