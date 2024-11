Izjemni dosežki zaposlenih v hotelih LifeClass Portorož na 71. Gostinsko-turističnem zboru Slovenije

Ponosno sporočamo, da so naši sodelavci na letošnjem Gostinsko-turističnem zboru Slovenije, ki je potekal v okviru Dnevov slovenskega turizma od 18. do 20. novembra v Laškem, dosegli izjemne uspehe. Njihova predanost, strokovnost in usposobljenost so prinesle več priznanj.

Foto: Istrabenz Turizem

Tekmovanje v točenju piva

Valentina Tonić – ZLATO priznanje

Tekmovalci so se pomerili v teoretičnem znanju preko aplikacije Pircheck ter v praktičnem točenju piva na belgijski in nemški način, pri čemer so ocenjevali strokovnost, estetiko in videz pijače.

Tekmovanje v mešanju pijač

Neža Nusdorfer Černe – SREBRNO priznanje

Foto: Istrabenz Turizem

Tekmovanje v pripravi in postrežbi kave

Massimo Kraševec – BRONASTO priznanje

Bojan Vuga – BRONASTO priznanje

Tekmovalci so pripravili dva espressa, dva cappuccina in dva kavna napitka lastne kreacije, pri čemer so ocenjevali strokovnost, okus, aromo in ustvarjalnost​.

Mentorja za naštete kategorije: Vlatko Moro in Kristijan Plavšič

Foto: Istrabenz Turizem

Tekmovanje hotelskih receptorjev

Nika Vinkovič – SREBRNO priznanje

Nuša Jamnik – BRONASTO priznanje

Mentorica: Katja Boškin

Tekmovalci v tej kategoriji so morali pokazati odlično poznavanje hotelskega poslovanja, zmožnost reševanja zahtevnih situacij ter izkazati visok nivo komunikacijskih veščin. Ocenjevalo se je njihovo praktično delo na recepciji, kjer so simulirali vsakodnevne naloge, od prijave gostov do reševanja reklamacij in organizacije dodatnih storitev za goste.

Posebno priznanje za kakovost storitev in inovacije V veliko čast nam je tudi prejem Priznanja gostinskim, hotelskim in turističnim podjetjem, organizacijam in izobraževalnim institucijam v kategoriji investicije, pestrost ponudbe in dvig kakovosti storitev ter oblikovanje inovativnih turističnih produktov, ki si ga je prislužil Istrabenz Turizem d. d. za Hotel Riviera, Portorož. Dosežki naših sodelavcev in podjetja so rezultat nenehnega vlaganja v razvoj znanja, kakovosti storitev in inovacij, ki jih ponujamo gostom.

