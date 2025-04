Iz majhne istrske vasice do svetovne slave: zgodba o tartufih in družini Zigante

Skrite v dolini reke Mirne in objete z Motovunskim gozdom, Livade morda na prvi pogled delujejo kot še ena istrska vasica. A za poznavalce kulinarike so nekaj povsem drugega – prestolnica tartufov in destinacija, kamor romajo gurmani, chefi in vsi, ki iščejo izjemne okuse. Prav tu domuje tudi družina Zigante , ki je s svojo predanostjo tartufom ustvarila ime, prepoznavno daleč onkraj meja regije. Njihova strast do te aromatične gomoljike se danes kaže v dovršeni, a pristni izkušnji, ki jo ponujajo v prenovljeni restavraciji in trgovini.

Foto: Zigante tartufi

V Livadah, kjer je vonj po tartufih skoraj vsakdanji spremljevalec, se znova odpira eno najbolj posebnih kulinaričnih doživetij regije. Po celoviti prenovi se Zigante Tartufi Shop & Gourmet Restavracija vrača z novo podobo – a z enako strastjo do tartufov, kot jo poznajo ljubitelji že vrsto let.

Nova zasnova prostora prepleta dve plati zgodbe Zigante: butično trgovino, polno lokalnih dobrot, in prefinjeno, a sproščeno restavracijo, poznano po vrhunskih jedeh z domačimi koreninami.

Goste pričakuje ambient, ki združuje toplino istrske tradicije z brezčasno eleganco – naravni materiali, ki povzemajo prelepo okolico, in čiste linije ustvarijo diskretno razkošnost, ki pusti, da v ospredje stopijo vonji, okusi in pristna izkušnja.

Fotogalerija 1 / 9 / 9

Tartufi na vsakem koraku

Na meniju najdete to, s čimer nas Istra zna najbolj očarati: domače in poznane jedi, oplemenitene s tartufi. Testenine, jajca na oko, burgerji, narezki – preprosti, a mojstrsko pripravljeni krožniki, kjer nas vsak grižljaj preseneti z globino okusa in kompleksnostjo arome. Vsaka jed temelji na kakovostnih lokalnih sestavinah, z dodatkom tistega, zaradi česar ste prišli – tartufa.

Za popolno spremljavo izjemnim jedem poskrbi bogata enoteka s številnimi domačimi in tujimi vini. Restavracijsko ekipo, ki združuje vrhunske kuharje in someljeje, odlikujejo številna mednarodna priznanja – zato ni presenetljivo, da restavracija v tej majhni istrski vasici privablja gurmane z vsega sveta.

Foto: Zigante tartufi

Poleg restavracije je specializirana trgovina, oskrbljena tako z lokalnimi kot tudi z izjemnimi izdelki Zigante Tartufi. Na voljo so sveži tartufi, omake, olja, namazi, darilni paketi in še več. Izbor je zasnovan tako, da zadovoljni domov odidejo tako vsakdanji kuharji kot ljubitelji vrhunskih okusov – ali tisti, ki iščejo popolno darilo z okusom Istre.

Lov na tartufe – zares posebna izkušnja

Zigante ne ponuja le obedovanja in nakupovanja – ponuja tudi pustolovščino. Z vodnikom in posebej šolanimi psi se lahko podate v Motovunski gozd na lov za tartufi. Gre za avtentično izkušnjo, kjer glavno vlogo igrajo izurjeni psi z izjemnim vohom, ki namesto nekdanjih tartufarskih prašičev danes opravljajo najzahtevnejše iskanje. Tartufe se nabira šele, ko dozorijo, tartufar pa jih ob pasji pomoči previdno izkoplje – pazljivo in spoštljivo, da ostane naravno okolje nepoškodovano. Po vsakem najdenem tartufu pes prejme nagrado, luknja pa se zakoplje, da se ohrani naravni cikel rasti. To ni le izlet, ampak vpogled v umetnost iskanja enega najdragocenejših darov narave.

Foto: Zigante tartufi