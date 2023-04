Hoppy brioš po receptu chefa Bruna Šulmana

Foto: Pivovarna Laško Union

Nov teden in čas za nov recept kuharskega chefa Bruna Šulmana. Tokrat je pripravil slasten Hoppy brioš.

SESTAVINE:

500 g moke in žlica moke za pekač

4 jajca

1 steklenica Union Premium Hoppy Lagerja

200g masla + žlička masla za pekač

svež kvas

40 g sladkorja

10 g soli

POSTOPEK PRIPRAVE

Sveži kvas nadrobimo v malo skledico ali skodelo, dodamo sladkor in zalijemo z decilitrom piva. Nekaj si ga nalijemo v kozarec za med peko. Če ste že kdaj pekli, veste, da je pekovsko delo precej fizično, rado dehidrira. Še posebej, če mesite ročno in si ne pustite pomagati kuhinjskim aparatom. Kvas, sladkor in pivo zmešamo in pustimo, da se kvas in sladkor do konca raztopita.



Foto: Pivovarna Laško Union

Moko presejemo v večjo skledo za stepanje testa in dodamo sol. Premešamo. Dodamo dve jajci in en rumenjak, sol in v mešanico vlijemo še kvasni nastavek in preostanek piva. Testo dobro zgnetemo ali za to težko delo uporabimo pomoč aparata. Med gnetenjem v testo postopamo dodajamo maslo. Ko so vse sestavine gladko vgnetene, oblikujemo hlebček. Položimo ga v posodo, pokrijemo in pustimo, da slabo uro vzhaja na toplem in neprepišnem mestu.



Foto: Pivovarna Laško Union

Pekač najprej namažemo z maslom in posujemo z moko, da se brioš ne prilepi na pekač. Vzhajano testo nežno pregnetemo in ga položimo v pekač. Pustimo ga še drugič vzhajati cca 45–60 minut.

Pečico prižgemo na 180, lepo vzhajano testo premažemo z jajcem. Ko je pečica ogreta, vanjo položimo pekač in brioš pečemo približno 40 minut. Opazujemo ga. Naj dobi lepo zlato rumeno skorjico.

Ko ga vzamemo iz pečice, ga pokrijemo z malce važno svežo kuhinjsko krpo, ki nima vonja po prašku ali mehčalcu. Če perila pri pranju ne spirate izdatno, predlagamo, da čezenj položite rajši pekovski papir. Tako bo vsaj malo izoliran, s čimer preprečimo, da bi ob ohlajanju padel skupaj.



Foto: Pivovarna Laško Union

Zdaj pa je odvisno samo še ali ga bomo jedli na sladko ali slano. Dober tek!