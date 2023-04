Rižota brez filtra

Oglasno sporočilo

Pozabite na Chef's table, Michelinove zvezdice, zapleteno molekularno kuhinjo, čas je za demokratizacijo kuhanja, več zabave in manj vzvišenih pristopov. Štirje mladi, a z zvezdniškim prahom že začinjeni kuharji, so vsak na svoj izvirni kuharski način predstavili štiri recepte, vsakega z enim iz linije piva Union Premium .

Foto: Pivovarna Laško Union Sestavine:

200 g riža Arborio

oljčno olje

2 šalotki

20 g masla

60 g parmezana

1 steklenica nefiltriranega svetlega piva Union Premium

sol

1 gomoljna zelena

30 g sladkorja

30 g pinjole

1 pladenj mikrozelenja (če ni mikro, bo tudi makro v redu)

Bruno Šulman Študent psihologije, tekač na 400 metrov in strastni ljubiteljski kuhar se je leta 2021 odlično odrezal tudi na progi Masterchefa. Postal je zmagovalec! Bruno ne lovi samo stotink sekunde, ampak tudi odlično peče in kuha. Že od 11 leta, ko je začel z intenzivno domačo peko piškotov, si želi, da bi to nekoč postalo njegovo primarno poslanstvo.

Foto: Pivovarna Laško Union Najprej odpremo pivo, ker se nam obeta rezanje čebule. Menda proti izlivu solza pomaga, če usta navlažimo, med zobe pa stisnemo olupek čebule.

Šalotki sta še posebej srboriti. Zato ju hitro slecite. Delček olupka dajte med zobe in ju na drobno sesekljate. V ponvi segrejte olje in na njem nežno pražite šalotki. Riž vsujte v ponev.

Premešajte in dušite dalje, dokler ne postekleni.

S pivom zalijete riž. Od tu naprej skrbite, da tudi riža ne stisne žeja. Naj se počasi kuha, pivo naj nežno hlapi, riž pa naj postane vedno bolj mehak. Pazite, da se vam vse skupaj ne zalepi na dno. Dodajajte pivo, če ste ga spili preveč, odprite še eno, pivo nalijte v kozarec. Tako boste s pitjem istega lahko elegantno nadaljevali ob večerji.

Na gorilnik medtem pristavite ponev in v njej raztopite sladkor. Ko se sladkor raztopi in postane karamelne barve, dodajte še nasekljano gomoljno zeleno. Premešajte. Pustite kakšno minuto, ne več.

Foto: Pivovarna Laško Union Pogled preusmerimo na prvo ponev:

Riž kuhajte približno deset min. Italijani pravijo, da mora imeti rižota val. To preizkusite tako, da ponev na rahlo postavite v eno smer in upate, da bo rižota vzvalovila. Če se samo zatrese, je presuha, če pljuskne čez rob, je piva mnogo preveč.

Ko je rižota skuhana, vanjo vmešajte maslo in nariban parmezan. Premešajte, da se lepo stopi. Dodate še na hitro in rahlo prepražene pinjole in karamelizirano zeleno. Vmešajte z občutkom. Če imate pri roki mikrozelenje, rižoto lepo okrasite, če je zelenje makro, ga nasekljajte, posujte po vrhu ali vmešajte. Oboje bo super!

Naročnik oglasnega sporočila je Pivovarna Laško Union, d. o. o.