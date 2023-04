Browniji s temnim pivom in karamelo

Oglasno sporočilo

Preizkusite odličen recept za brownije s temnim pivom - Union Premium Nefiltrirano temno, vanilijevim sladoledom in karamelo.

Sestavine:

- Foto: Pivovarna Laško Union 160 g čokolade

- 90 g masla

- 4 jajca

- 1 pločevinka Union Premium nefiltrirano temno

- 80 g moke

- sol

- 100 g sladkorja

- vaniljev sladoled

- 100 g sladkorja

- 120 g smetane

- 25 g masla

Foto: Pivovarna Laško Union

Priprava:

Najprej nasekljamo čokolado. Lahko uporabimo domiseln trik Jamia Oliverja, in ploščo čokolade še v aluminijastem ovoju parkrat udarimo ob pult, da se razleti. Ovoj odvijemo in zlomljeno čokolado stresemo v kozico, kjer jo na majhnem ognju raztopimo.

V skledi penasto vmešamo 4 jajca in sladkor. Stepamo dokler ne dobimo puhaste mase.

Odpremo piksno Union Premium nefiltriranega temnega piva in pivo vlijemo v stopljeno čokolado. Zase pustimo požirek, dva in prižgemo pečico na 180.

V zmes presejemo moko in dodamo ščepec soli, da se okusi povežejo in intenzivirajo. Maso gladko zmešamo in vanjo dodamo še penasto stepena jajca s sladkorjem.

Maso vlijemo v pomaščen in pomokan pekač. Pekač lahko obložimo tudi s pekovskim papirjem.

Pecemo v pečici približno 25 min.

Pečeno maso razrežemo na kocke. Velikost določite sami in postrežemo s karamelo in vanilijevim sladoledom in kozarcem temnega nefiltriranega Union Premium.

Naročnik oglasnega sporočila je Pivovarna Laško Union.