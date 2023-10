FrikaFest v Tolminu 6. in 7. oktobra

Oglasno sporočilo

V petek in soboto, 6. in 7. oktobra, bo v Tolminu potekal 3. FRIKAFEST , festival posoških kmetij in ljubiteljev tradicionalne jedi frike. Ta vikend se pastirji simbolično vračajo s planin, kjer so poleti pridno sirili mleko, medtem ko se je živina prosto pasla po najboljših pašnikih na stičišču Alp in Mediterana. V soboto bodo na račun prišli vsi ljubitelji sira in mlečnih izdelkov, saj so glavne zvezde dogodka prav slastna frika, albuminska skuta in avtohtona slovenska sira Tolminc in Bovški sir.

Praznik kulinarike in tradicije v Tolminu

FrikaFest bo 6. in 7. oktobra praznično zaobjel celomesečno dogajanje v sklopu pisane festivalske jeseni v Dolini Soče. Otvoril jo je Festival pohodništva Dolina Soče (od 15. 9. do 8. 10.) in s Kobariškimi štruklji, Jestivalskimi meniji in lokalnimi izdelki nadaljeval Jestival okusov in umetnosti v Kobaridu (v soboto, 30. 9.). Prva sobota v oktobru pa bo potekala v znamenju FrikaFesta, gurmanskega dogodka, kjer se srečajo alpska tradicija in lokalni okusi.

Pastirska poslastica frika

V starem mestnem jedru Tolmina bo v soboto gotovo najbolj dišalo po friki. Ne zamudite tradicionalnega tekmovanja v pripravi najboljše frike, ki je v Tolminu težko pričakovan dogodek. Jed, značilna za Dolino Soče, ima namreč mnogo variacij. Vsak domačin jo pripravi malo drugače, z dodatkom svoje zmagovalne sestavine. To, da je načinov priprave veliko, ne preseneča, saj prvi recept izhaja že iz leta 1450. Ne glede na kombinacijo sestavin, jed iz naribanega trdega sira in krompirja zagotovo nikogar ne pusti ravnodušnega.

Praznik ljubiteljev sira

Če vam ob misli na stojnice, obložene s slastnimi siri in domačimi jedmi zaigra srce, letošnjega FrikaFesta v Tolminu zagotovo ne smete zamuditi. Na planinah Doline Soče poleti pridelajo skupaj kar 90 ton sira. Od reke Soče do dvatisočakov se jadranska sol meša z divje rastočimi zelišči in plodovi, ki jih na pašnikih celo poletje uživajo krave, koze in ovce. To je tudi recept za izjemne sire, med katerimi sta z geografsko zaščito porekla najbolj znana bovški ovčji sir in kravji sir Tolminc. Vabljeni v Tolmin, da odkrijete svoj nov najljubši sir in okusite pisano paleto jesenskih dobrot.

2 dni okušanja in praznovanja v Tolminu

FrikaFest bo letos potekal v znamenju trajnosti. V ospredju bodo jedi iz lokalno pridelanih in predelanih sestavin. Idej, kako pripraviti novo specialiteto s čim manj zavržene hrane, ne bo manjkalo. Poglejte program, da ne zamudite svojega najljubšega dogodka, razstave ali degustacije.

Pestro dogajanje se bo začelo že v petek, 6. 10., na Mestnem trgu in v Kinogledališču Tolmin, kjer bo potekala izmenjevalnica oblačil. V soboto, 7. oktobra, bodo na parkirišču za Kinogledališčem cel dan potekale številne razstave na temo kmetijstva in govedorejstva. Otroci bodo našli glavno zabavo v športnem parku Brajda, kjer bosta otroški kotiček z Malo hišo in Bungee trampolin. Ne zamudite razstave z degustacijo najboljših sirov iz Doline Soče in slavnega tekmovanja v pripravi frike, kjer obiskovalci lahko sodelujete kot ocenjevalci (od 17.00 do 20.00) na Mestnem trgu.

Obvezen postanek ob vandranju po starem mestnem jedru je Tržnica lokalnih pridelkov in izdelkov. Tu lahko najdete najboljše pridelke in izdelke lokalnih ustvarjalcev in pridelovalcev iz Doline Soče.

Za glasbeno poslastico bodo z večernim koncertom v starem mestnem jedru Tolmina poskrbeli Vlado Kreslin in Mali Bogovi ob 20.00.

Jesen je idealna za obisk Doline Soče, saj so temperature in razgledi prav v tem letnem času najlepši. Ne zamudite zaključka festivalskega meseca, posvečenega naravi in okusom v Dolini Soče. Se vidimo na FrikaFestu v Tolminu, 6. in 7. oktobra.

Program FrikaFest 2023: Petek, 6. 10. 2023 MESTNI TRG Od 8.00 do 13.00 Tminska jesen na naših krožnikih, program za šolske skupine, v sodelovanju z: - KD podeželskih žena Gornjega Posočja - Društvo posoških sadjarjev - Društvo kmečkih žena in deklet v Bohinju - Tolminski muzej - Posoški razvojni center Film s pogovorom Ne meč'mo hrane stran! Ekologi brez meja KINOGLEDALIŠČE TOLMIN Od 15.00 do 19.00 Butik, jaz tebi - ti meni, izmenjevalnica jesensko-zimskih oblačil in modnih dodatkov Sobota, 7. 10. 2023 PARKIRIŠČE ZA KINOGLEDALIŠČEM Od 9.00 do 20.00 Senena linija, razstava kmetijske mehanizacije za spravilo sena nekoč in danes Od 9.00 do 12.00 Razstava plemenske živine Od 10.00 do 12.00 Ranč Pelance s poniji na obisku Od 11.00 do 12.00 Avkcija goveda 12.00 Srečanje harmonikarjev Glasbenega centra harmoNIKA z gosti Od 14.00 do 16.00 Tminska kmetija s predstavitvijo avtohtonih pasem Od 17.00 do 20.00 Glasbeno popoldne s skupino BLEFERJI ŠPORTNI PARK BRAJDA Od 10.00 do 13.00 Otroški kotiček z Malo hišo Od 10.00 do 17.00 Bungee trampolin KINOGLEDALIŠČE TOLMIN Od 10.00 do 19.00 Butik, jaz tebi - ti meni, izmenjevalnica jesensko-zimskih oblačil in modnih dodatkov MESTNI TRG Od 10.00 do 17.00 Tminska jesen na naših krožnikih, kmetijske razstave in prikazi, v sodelovanju s: - KD podeželskih žena Gornjega Posočja - Društvo posoških sadjarjev - Tolminski muzej - Posoški razvojni center Od 10.00 do 17.00 Razstava z degustacijo najboljših sirov iz Doline Soče (degustacija in predstavitev ocenjevanja ob 10.30 in 15.30) Od 10.00 do 12.00 Srečelov KD podeželskih žena Gornjega Posočja, Razstava in degustacija pit Od 10.00 do 17.00 Dan odprtih vrat Tolminskega muzeja, brezplačni vodenji ob 11.00 in 16.00 Od 17.00 do 20.00 TEKMOVANJE V PRIPRAVI FRIKE Prid'te probat! CANKARJEVA ULICA IN STARO MESTNO JEDRO Od 9.00 do 20.00 Tržnica lokalnih pridelkov in izdelkov Od 11.00 do 13.00 Otroška delavnica kamišibaj, Nataša Hvala, Mlekartz 13.00 Zgodba o krompirju, predstava kamišibaj, Nataša Hvala, Mlekartz 16.00 Nastop Folklorne skupine Kal nad Kanalom 20.00 Glasbeni večer, VLADO KRESLIN in MALI BOGOVI

