Frikafest diši iz Doline Soče

7. in 8. oktober: praznik kulinarike in kmetij v Tolminu

V Tolminu bo ta konec tedna, 7. in 8. oktobra, spet zadišalo po friki. FrikaFest je praznik kulinarike in kmetij v Tolminu . Na dvodnevnem dogodku boste lahko uživali v tradicionalni pastirski jedi frika, ki je kraljica tolminskih miz. K okušanju bodo vabili odlični siri Doline Soče na čelu s Tolmincem in Bovškim sirom, ki sta oba avtohtona slovenska.

Foto: 2Lindens Photography

Vabljeni 7. in 8. oktobra v staro mestno jedro Tolmina, kjer bo dišalo kot v planinah. Na ta konec tedna se pastirji simbolično vračajo z visokogorskih pašnikov, kjer so v majhnih skupnostih na planinah vse poletje sirili mleko, medtem ko je živina na prostem prežvekovala najboljše rastje med Alpami in Mediteranom.

Foto: 2Lindens Photography

PRILJUBLJENA PASTIRSKA JED FRIKA

Dva dneva užitkov ob ravno prav zapečeni friki bosta posvečena tolminskim kmetijam, praznovanju konca pašne sezone v planinah in dobrotam Doline Soče. Frika je tradicionalna pastirska jed in velika specialiteta. Če je še niste okusili, je FRIKAFEST odlična priložnost. Jed iz sira s tolminskih kmetij in krompirja na vroči ponvi nikogar ne pusti ravnodušnega. Vsaka vas ima malo drugačen recept in vsak kuhar pri pripravi frike doda nekaj svojega. To, da prvi recepti tminske frike, ki kraljuje na jedilnikih Doline Soče, izhajajo že iz leta 1450, pove vse o njenem slovesu in tradiciji.

Foto: Jaka Dolenc

S PLANIN NA KROŽNIKE

FRIKAFEST slavi čas, ko se tolminske pašne skupnosti vrnejo z visokogorskih planin, kjer se pase živina in kjer vse poletje poteka butična proizvodnja sira. Z njimi se vrne v dolino vse – najboljši planinski sir, pastirji in črede. V Dolini Soče na 20 planinah poleti pridelajo skupaj 90 ton sira. Ne zamudite prazničnega tolminskega konca tedna, ko pridejo planine v mesto in že od daleč slišimo prepoznavni pastirski "Wheeeej" – klic kravam v čredah, ki jih pastirji poznajo po imenih in značajih. Kravji sir Tolminc, Bovški ovčji sir in albuminska skuta, ki v procesu sirjenja nastane prva, so najbolj prepoznavni lokalni proizvodi, ki slovijo po svoji kakovosti. Za aromo in okus je najbolj zaslužna edinstvena narava Doline Soče, saj se na visokih legah vpliv Alp in Mediterana na čelu s soljo, ki jo prinese z morja pod dvatisočake, mešata kot nikjer na svetu.

Foto: 2Lindens Photography

VIKEND PRAZNOVANJA, OKUŠANJA IN TEKMOVANJA V TOLMINU

Na FrikaFestu bo "puhno vsega", kot bi rekli v Tolminu ali po domače Tminu. Glavni zvezdi bosta seveda tminska frika in tekmovanje v njeni pripravi na celodnevnem dogajanju v soboto. V petek, 7. oktobra, se začnemo ogrevati s starimi recepti, kulinarično delavnico, pogovori o stavbni dediščini in večernim koncertom, v soboto sledi celodnevno praznovanje. Ljubitelji sira boste v soboto najprej zavili na razstavo najboljših sirov, ljubitelji doma pridelane hrane boste navdušeni nad tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov. Vonjave z razstave sočnih pit z državnega tekmovanja v peki pit se bodo širile po Tolminu in se srečale z dišečim tekmovanjem v pripravi frike, kjer obiskovalci lahko sodelujete kot ocenjevalci. Številne delavnice, razstave in glasbeni nastopi bodo spremljali gurmanski praznik okusov. Po celodnevnem "guštiranju" in kulinaričnem razvajanju bo napočila razglasitev najboljše frike. Zvečer bodo na svoj račun prišla še vaša ušesa na glasbenem večeru s skupino Flirrt ob 20.00 v starem mestnem jedru.

VIKEND TRADICIJE DOLINE SOČE

Stavbna dediščina Zgornjega Posočja bo letos glavna tema petkovega pogovora s Tolminskim muzejem in sobotnih delavnic. Tradicionalni seniki krasijo številne pašnike tolminskih kmetij. Čeprav mnogi niso ohranjeni kot nekoč, si v zadnjem času v Dolini Soče z vključevanjem strokovnjakov iz področij dediščine, etnologije, razvoja, arhitekture in oblikovanja prizadevajo za njihovo oživitev. S festivalom domačini oživljajo staro mestno jedro Tolmina. Dobrodošli na prazničnem koncu tedna, kjer oživi vse, najbolj pa staro mestno jedro Tolmina.

Foto: 2Lindens Photography

Program FrikaFest 2022: Petek, 7. 10. STARO MESTNO JEDRO PRI FONTANI 17.30 Stavbna dediščina Zgornjega Posočja, pogovor z vabljenimi gosti, Tolminski muzej, Zatminska kamarnca, skeč 19.00 Stari recepti za naš vsakdan, kulinarična delavnica KD podeželskih žena Gornjega Posočja 20.30 Glasbeni večer z Markom Stankovićem Sobota, 8. 10. CANKARJEVA ULICA IN STARO MESTNO JEDRO 9.00–20.00 Tržnica lokalnih pridelkov in izdelkov, bogata kulinarična ponudba PARKIRIŠČE ZA KINO GLEDALIŠČEM 9.00–13.00 Razstava in prodaja plemenske živine 9.00–13.00 Razstava malih domačih živali 9.00–13.00 Ranč Pelance s poniji na obisku 11.00–12.00 Avkcija goveda 12.00 Srečanje harmonikarjev Glasbenega centra harmoNIKA z gosti HOTEL DVOREC TOLMIN 10.00–12.00 Srečelov KD podeželskih žena Gornjega Posočja 10.00–12.00 Razstava pit v okviru državnega tekmovanja v peki pit 11.00–12.00 Degustacija nagrajenih pit KINO GLEDALIŠČE TOLMIN 9.00–13.00 Razstava najboljših sirov iz Doline Soče 9.00–13.00 Delavnica sir in vino s Tonijem Gomiščkom MESTNI TRG TOLMIN 10.00–12.00 KAMEN + LES + SLAMA = SENIK, delavnica za otroke, Mala hiša 10.00–17.00 Lokalna gradiva: kamen, les, slama, predstavitev in delavnice 10.00–17.00 Seniki med Kobaridom in Tolminom, razstava, Pavle Četrtič in Tolminski muzej 11.00 Čevlji za praznik in vsakdan, brezplačno vodenje po razstavi, Tolminski muzej STARO MESTNO JEDRO 13.00–15.00 Otroška delavnica polstenja, Baza, Nataša Hvala, Mlekartz 15.00 Otroška delavnica folklornih plesov s Folklorno skupino Razor 16.00 Nastop Folklorne skupine Razor 17.00–19.00 Tekmovanje v PRIPRAVI FRIKE z degustacijo 19.30 Razglasitev vseh najboljših 20.00 Glasbeni večer s skupino FLIRRT

Dogodek FrikaFest, se izvaja v okviru projekta Lokalno – Urbano – Povezovalno, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

