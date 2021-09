ENOSTAVNO.JE pripraviti božansko jed, mi vam povemo, kako! Sestavine dobite kar na dom.

Oglasno sporočilo

Kuhanje je lahko tudi zelo zabavno, tako da si ga poenostavimo in z enim klikom naberemo vse sestavine za pripravo božanske jedi.

ENOSTAVNO.JE z izvrstnimi recepti in hitrim nakupom prek spleta

Najlepše je, ko v kuhinji zadiši po slastni hrani in nas navdušijo novi okusi. A kaj, ko nam velikokrat primanjkuje časa in se v naglici lotevamo vedno istih jedi. Za navdušenje vaših brbončic smo za vas pripravili raznovrstne recepte priznanih slovenskih gostinskih lokalov, ki bodo navdušili še tako zahtevnega ljubitelja hrane.

Kako si lahko pripravimo preprosto in božansko kosilo kar sami doma?

Verjeno ste se že večkrat znašli v položaju, da ste želeli pripraviti okusno jed, pa ste ugotovili, da v shrambi nimate vseh sestavin. Mogoče ste si za spremembo zaželeli morskih dobrot, pa ne veste, kako jih pripraviti. Ali pa bi želeli poskusiti nekaj novega, pa si ne upate izraziti svoje ustvarjalnosti v kuhinji? Najboljše od vsega je, da se ne boste izgubili med množico izdelkov in vam ne bo treba nositi težkih vrečk iz trgovin.

Hitro in preprosto do slastnih jedi

Danes je kuhanje lahko zelo preprosto in si lahko kljub pomanjkanju časa privoščite najbolj slastne obroke, ki vam bodo polepšali prijetne trenutke za mizo.

V KZ Metlika se dobro zavedamo, kako pomembna je uravnotežena prehrana v življenju vsakega posameznika. Preverite raznoliko ponudbo kakovostnih izdelkov, ki izvrstno kulinariko prinesejo tudi v vaš dom.

Testenine s piščancem in šampinjoni

Čas priprave: 45 min

Čas kuhanja: 35 min

Število oseb: 4

Sestavine:

Priprava:

Piščančji file narežite na kocke v velikosti 1 cm3. V posodi segrejte maslo, piščančje koščke in pecite tako dolgo, da rahlo porjavijo. Začasno jih odstranite iz ponve. Čebulo narežite na majhne kocke. Česen drobno narežite. Čebulo in česen dajte v posodo, v kateri je bil piščanec pečen. Kuhajte na majhnem ognju, dokler čebula ni prosojna. Šampinjone narežite na kocke približno enake velikosti kot piščančja prsa in jih dodajte v posodo s čebulo in česnom ter premešajte. Popecite jih na majhnem ognju, dokler iz posode ne izhlapi tekočina.

V vrelo, slano vodo položite testenine. Kuhajte jih tako dolgo, kot priporoča proizvajalec, in jih prelijte z žlico olja, da se testenine ne zlepijo skupaj. Odcedite in zmešajte z maslom.

Piščanca dajte v posodo z gobami in zalijte s smetano. Ko krema zavre, dodajte sol, poper. Segrevajte omako še pet minut. Jed posipajte s sveže naribanim parmezanom.

Namig: Zraven priporočamo polsuho vino Rose, Vinska klet Metlika Predlagamo tudi, da nakupite živija v večjih pakiranjih XXL, saj boste tako tudi več prihranili.

Naročnik oglasnega sporočila je KZ Metlika.