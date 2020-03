Deževniki, hrana prihodnosti? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Misel na deževnike na krožniku vam verjetno ne vzbuja pretiranega apetita. A raziskovalci v njih vidijo poceni in trajnosten vir beljakovin.

"Deževniki so bogati z beljakovinami, v sveži obliki jih vsebujejo približno tolikšen delež kot meso, ko so posušeni, pa kar trikrat več," je za Reuters pojasnila Ilga Gedrovica, živilska tehnologinja iz Latvije, ki preučuje deževnike in možnosti, ki jih ti ponujajo za človeško prehrano.

Ob visoki hranilni vrednosti so deževniki "v prednosti" tudi zato, ker je za njihovo vzgojo potrebnega občutno manj prostora, kot denimo za govedo ali prašiče, s tem pa je njihov vpliv na okolje veliko manjši.

Lizike z deževniki - bi poskusili? Foto: Reuters

Raziskovalka zdaj preizkuša možnosti, kako z zmletimi posušenimi deževniki obogatiti različne vrste hrane, predvsem izdelke iz moke, kot so kruh in testenine. "V teh dodatka deževnikov niti ne opazimo," je pojasnila in dodala, da bi se ljudje na ta način tudi lažje navadili, da jedo deževnike, saj jih niti ne opazijo.

A pot do deževnikov na naših krožnikih je še dolga, je poudarila Gedrovica, saj bo potrebnih še veliko raziskav, s katerimi bo mogoče zagotoviti, da je prehranjevanje z deževniki varno. Predvsem pa bo potreben čas, da bodo takšen prigrizek sprejeli ljudje – če ga sploh bodo.

Preberite še: