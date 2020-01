Ali tudi vi uporabljate to olje? Morda je čas za menjavo.

Sojino olje je v zahodnem svetu vse pogostejša sestavina v prehrani, v ZDA je celo najbolj razširjeno jedilno olje. Do zdaj so raziskovalci že ugotovili, da bi bilo lahko uživanje sojinega olja povezano s presnovnimi motnjami, čezmerno telesno težo in sladkorno boleznijo, nova raziskava pa je pokazala, da je težava predvsem v tem, da to olje povzroča genetske spremembe v možganih.

Foto: Reuters

Uživanje sojinega olja vpliva na spremembe okoli sto različnih genov v hipotalamusu in prek tega vpliva na presnovo, vnetne procese in nevrološke bolezni, so v raziskavi, objavljeni v publikaciji Endocrinology, ugotovili znanstveniki z univerze Riverside v Kaliforniji. Med geni, v katerih so po uživanju sojinega olja zaznali spremembe, so bili tudi tisti, ki so povezani s shizofrenijo, depresijo in Alzheimerjevo boleznijo.

Foto: Getty Images

Zdaj znanstveniki želijo ugotoviti, katera sestavina sojinega olja je kriva za te genetske spremembe. Čeprav na veliko vprašanj za zdaj še nimajo odgovorov, vodja raziskave Poonamjot Deol poudarja, da lahko že zdaj z gotovostjo trdi, da uživanje sojinega olja ni priporočljivo. "Bistveno sporočilo rezultatov raziskave je: zmanjšajte porabo sojinega olja," je opozorila.

