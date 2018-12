Čilijeve omake iz Maribora so postale zgodba o uspehu #video

Mojca in Žiga iz Maribora prisegata na slovensko poimenovanje in stoodstotno naravno pridelavo, njune omake pa poznajo celo na Madagaskarju. Njena obsedenost s čiliji in njegove 20-letne izkušnje v oblikovanju in snovanju različnih francoskih kulinaričnih revij so strast spremenile v življenjski projekt.

Okusi, ki sta jih ustekleničila, govorijo o evropski kulturi prehranjevanja. "Okusi so kompleksnejši, vsaka omaka je namenjena enemu sklopu jedi, ne pa, da ena omaka pokriva vse, to ni nobena umetnost," je povedala Mojca.

Zakaj Živčni Sicilijanec?

Omake, skuhane izključno iz svežih čilijev in brez aditivov, imajo izvirna imena: Balkansko divji, Nežni vragec, Brkati Mehičan. Njihov izvor je povezan s pripravo ali z učinkom, ki ga ima na nas. "Živčni Sicilijanec ima takšno ime zato, ker se paradižnik, ki je glavna sestavina te omake, kuha tako dolgo kot na Siciliji. Od štiri do pet ur, kuhinja je umazana do stropa, vi pa še vedno niste končali," je hudomušno ime pojasnila Mojca.

