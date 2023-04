Obrok, ki zadovolji – ovsena kaša malo drugače

Oves ne vsebuje glutena, ima pa veliko vitaminov, mineralov, antioksidantov in vlaknin, zato je ovsena kaša odlična izbira za katerikoli dnevni obrok. Pripravimo jo nekoliko drugače in zadovoljimo svoje brbončice.

Kremasta ovsena kaša s smetano in panceto

Sestavine:

2 skodelici ovsenih kosmičev

2 skodelici vode

2 skodelici sladke smetane

½ jušne kocke

nekaj rezin pancete

sol in poper

nekaj vejic svežega timijana

Priprava:

V kozici zmešamo vodo, smetano, jušno kocko in ovsene kosmiče. Kuhamo na zmernem ognju do želene gostote kaše in pogosto premešamo. Medtem v vroči ponvi hrustljavo opečemo rezine pancete. Tik preden je kaša kuhana po naših željah, v kozico dodamo osmukane liste timijana. Kuhano kašo poskusimo in po potrebi dosolimo, popopramo ter razdelimo v skledice. Dodamo hrustljavo panceto, okrasimo z nekaj vejicami svežega timijana in polijemo z nekaj kapljicami maščobe, ki je ostala od pečenja pancete. Poleg postrežemo solato.

Foto: Shutterstock

Ovsena kaša z gobami

Sestavine:

2 skodelici ovsenih kosmičev

4 skodelice vrele vode

pest suhih jurčkov

200 g svežih gob po izbiri

večja šalotka

2 stroka česna

sol in poper

olivno olje in žlica masla

Priprava:

Suhe jurčke namočimo v vreli vodi, da se omehčajo in odišavijo vodo. Gobe očistimo in zrežemo na tanjše rezine. Šalotko in česen prav tako narežemo na rezine. V kozici segrejemo olivno olje ter dodamo šalotko in česen, nežno pražimo, da šalotka postekleni. Dodamo gobe in omehčane jurčke ter popražimo, da izpari voda, ki jo izločijo gobe. V kozico dodamo ovsene kosmiče, posolimo, popopramo in zalijemo z vodo, v kateri so se namakali jurčki. Kuhamo do želene gostote kaše, na koncu vmešamo še maslo. Poleg postrežemo solato.

Foto: Shutterstock

Dišavna ovsena kaša

Sestavine:

2 skodelici ovsenih kosmičev

4 skodelice piščančje jušne osnove

2 žlici sojine omake

4 jajca

četrtinka janeževe zvezde

ocvrta čebula za garniranje

drobno narezana spomladanska čebula

čili ali sezamovo olje po okusu

Priprava:

Jušni osnovi dodamo zvezdasti janež in jo začnemo segrevati. Ko zadiši, v tekočino vmešamo ovsene kosmiče in na zmernem ognju kuhamo približno deset minut oz. do želene gostote kaše. Jajca pripravimo na izbran način – lahko jih poširamo, ocvremo ali skuhamo na mehko. Priporočamo način priprave, ob kateri rumenjak ostane tekoč. Kuhano kašo razdelimo v skledice, na vrh položimo jajce, polijemo s sojino omako, garniramo z ocvrto in svežo čebulo ter po okusu pokapamo s čilijevim ali sezamovim oljem.