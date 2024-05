Cedevita je predstavila dva nova okusa vitaminske vode – Body&mind in Focus

Cedevita, najljubša regionalna znamka vseh generacij, je lansirala nova okusa vitaminskih vod: Body&Mind – limona in robida, ter Focus – limeta in limonska trava. Cedevitina vitaminska voda je nizkoenergijska, negazirana osvežilna brezalkoholna pijača s sadnimi kombinacijami ter bogata z vitamini, potrebnimi za dobro počutje in polnost energije.

Ivana Šundov in Svetlana Babić, Brand Building Manager Cedevite Slovenije. Foto: ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.O.O.

"Ko smo lani na štirih trgih (Slovenija, Hrvaška, Srbija ter Bosna in Hercegovina) predstavili vitaminsko vodo v treh različnih okusih, je bil odziv potrošnikov izjemno pozitiven, letos pa smo se odločili dodati nova okusa. V skladu s sloganom IME POVE VSE potrošnikom ne obljubljamo čudežev, temveč prinašamo okusno spodbudo v plastenki za prihajajoče poletne dni. S Cedevitino vitaminsko vodo ne boste postali superjunaki, vam bo pa pomagala, da si opomorete," je povedala Svetlana Babić, Brand Building Manager Cedevite Slovenije.

Na dogodku v Ljubljani so predstavili nove okuse, pod strokovnim vodstvom Ivane Šundov pa so o vplivu vode in vitaminov na organizem in kožo spregovorili doktorica dermatovenerologije Nika Jurišević Dolinar, trenerka joge Mojca Drofenik, holistična terapevtka Alja Dimic in nekdanji boksar Dejan Zavec.

Mojca Drofenik, Dejan Zavec, Ivana Šundov, Nika Jurišević Dolinar in Alja Dimic. Foto: ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.O.O.

"Uživanje vode je ključno za zdravje in videz naše kože iz več razlogov. Voda poskrbi za hidracijo kože. Ko je koža dobro hidrirana, je videti bolj gladka, prožna in mlajša. Dehidracija lahko povzroči suhost, luščenje in poveča vidnost drobnih linij in gub. Voda prav tako pomaga pri odstranjevanju toksinov iz telesa. Redno pitje vode podpira delovanje ledvic in jeter, ki so odgovorne za izločanje strupov. Manj toksinov v telesu lahko pomeni bolj čisto in sijočo kožo. Zadostna količina vode pomaga izboljšati krvni obtok, kar zagotavlja, da koža prejme potrebna hranila in kisik. To spodbuja obnovo celic in pomaga pri vzdrževanju zdravega tena kože. Voda igra ključno vlogo pri vzdrževanju elastičnosti kože. Kolagen, ki je bistven za čvrstost in elastičnost kože, potrebuje vodo za optimalno delovanje. Dovolj vode lahko pomaga doseči naravni sijaj kože, saj hidracija spodbuja bolj zdravo in sijočo kožo. Dehidracija pogosto povzroči, da je koža videti utrujena in brez sijaja," je pojasnila dr. med. Nika Jurišević Dolinar.

Izbrani vplivneži in novinarji so preizkusili nove okuse vitaminskih vod Cedevita ter sodelovali v zabavnih aktivnostih, kjer so lahko povedali tako, kot je in se prepustili svojemu razpoloženju.

Na dogodku smo predstavili kolekcijo oblačil in dodatkov v barvah različnih okusov Cedevitinih vitaminskih vod, avtorica knjig o kulturi oblačenja Lea Pisani, pa je obiskovalcem svetovala, kako naj jih kombinirajo, da bodo zasijali v svojem slogu.

Tudi vi se lahko potegujete za ekskluzivna in personalizirana oblačila, tako da izberete svoj slogan in dopolnite fraze na https://Recitakokakoje.com/si.

Cedevitina vitaminska voda je na voljo v petih različnih okusih, vsak okus pa ima svoje IME, KI POVE VSE. Energising (limona in ananas), Feel Good (pomaranča in papaja), Relaxing (limona in granatno jabolko), Body&mind (limona in robida) ter Focus (limeta in limonska trava).

