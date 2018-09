Bizaren trik, s katerim so skušali v ribarnici pretentati kupce #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Da bi bile videti bolj sveže, so ribam nalepili umetne oči, kakršne običajno vidimo na igračah.

Svetovni splet te dni zabava domislica neke kuvajtske ribarnice, kjer so svežino rib menda skušali ponarediti tako, da so nanje lepili umetne oči, s kakršnimi so običajno opremljene igrače.

Posnetek ribe z nalepljenimi očmi se je v petek pojavil na Facebooku:

Kmalu zatem je lokalni kuvajtski časopis poročal, da je ministrstvo za trgovino in industrijo že izsledilo ribarnico, ki je na ta način zavajala stranke, in jo tudi zaprlo.

Kako prepoznati svežo ribo?

Ob vsem tem se zdi kar neverjetno, da bi lahko na ta način kogarkoli prepričali o svežini ribe. A kot nam je pred časom povedala Irena Fonda iz znane ribogojnice v Piranskem zalivu, določanje svežine rib po bistrosti njihovih oči ni zanesljivo.

"Kriterija za svežino ribe sta vonj in kompaktnost mesa," je pojasnila. "Kakršenkoli neprijeten vonj pomeni, da riba ni sveža. Sveža riba diši po morju, niti malo neprijetno. Drug znak pa je čvrstost mesa. Če svežo ribo primeš, je meso čvrsto in se ne vdira pod prsti."

