Skrb vzbujajoči podatki: v ribah nevarno visoke količine živega srebra in težkih kovin

Najnovejše raziskave so pokazale, da ima konzervirana tuna, ki se pogosto znajde na krožniku, visoko vsebnost živega srebra, kar ima lahko nevarne posledice za zdravje, je za hrvaško N1 povedala Borzan.

Testirali so 150 vzorcev rib v različnih državah članicah EU in rezultati so pokazali, da je vsebnost živega srebra v kar 57 odstotkih nad dovoljeno mejo, nekateri vzorci pa so vsebovali kar štirikrat več živega srebra od dovoljene količine.

"Najvišji zabeležen rezultat je bil celo 13-krat višja vsebnost živega srebra od dovoljene količine. Ljudje jedo tuno z mislijo, da delajo nekaj dobrega za svoje zdravje, v resnici pa nevede zaužijejo težke kovine, ki lahko predvsem otrokom in nosečnicam povzročijo resne težave, od nevroloških okvar do bolezni srca. Evropska komisija se mora nujno odzvati in postaviti strožje standarde," je jasna Borzan.

Po veljavnih predpisih EU je največja dovoljena vsebnost živega srebra v tuni dvakrat višja kot pri drugih vrstah rib. To kaže na resen problem, saj so se interesi industrije znašli pred interesi javnega zdravja, poudari Borzan.

Prepričana je, da je treba uvesti strožji nadzor in zmanjšati dovoljene količine živega srebra, hkrati pa zagotoviti jasno označevanje rib, ki vsebujejo nevarne vrednosti kovin.