Američani na volilno noč množično naročali pice, alkohol in marihuano

Ne glede na politično prepričanje so bili Američani na volilni dan enotni vsaj v enem pogledu - stresno noč po volitvah so preživeli ob picah, alkoholu in marihuani.

Medtem ko so na voliščih preštevali glasove po torkovih volitvah, so podjetja, ki prodajajo hrano, alkoholne pijače in "travo", komaj sledila naročilom, poroča STA.

Med alkoholnimi pijačami je prednjačilo vino

Podjetje Drizly, ki se ukvarja z dostavo alkoholnih pijač, je sporočilo, da je bila v torek prodaja povprečno za 68 odstotkov višja kot pretekle štiri torke. V Washingtonu se je prodaja povečala za 133 odstotkov, v New Yorku za 110 odstotkov, v Los Angelesu pa za 35 odstotkov. V "modrih" zveznih državah se je prodaja povečala za skoraj 75 odstotkov, v "rdečih" pa za 33 odstotkov.

Foto: Reuters

Vino je predstavljalo 42 odstotkov prodaje, žgane pijače 41 odstotkov, pivo pa 15 odstotkov, so sporočili iz podjetja s sedežem v Bostonu.

V Kaliforniji zrasla prodaja marihuane

Podjetje Eaze, ki se ukvarja s prodajo marihuane, je po poročanju STA sporočilo, da se je v Kaliforniji v torek prodaja povečala za 17 odstotkov v primerjavi s prejšnjim torkom, v Los Angelesu pa za 18 odstotkov. Največ povpraševanja je bilo po že pripravljenih džojntih in vaporizatorjih.

Foto: Reuters

Iz Googla so sporočili, da je bilo v torek popoldne največ iskanj "v moji bližini" povezanih z dostavo pic, kitajske in mehiške hrane, sušija ter alkoholnih pijač.

Picopeki so imeli polne roke dela

V picerijah so komaj sledili naročilom, še piše STA. Iz italijanske restavracije Antico so sporočili, da je bila prodaja trikrat večja kot na običajni torek. Stranke so naročale predvsem pice in sladoled.

Podjetje Prime Pizza, ki ima svoje poslovalnice v Burbanku, Fairfaxu in Los Angelesu, je sporočilo, da so v torek med 11. in 17. uro zabeležili trikrat več naročil kot običajno. Prodaja v celem dnevu je bila za okoli 250 odstotkov večja.

Preberite še: