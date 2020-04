Dostava hrane na dom: katere jedi naročati in katerih raje ne? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V času izolacije nedvomno kuhamo več kot kdajkoli, po drugi strani pa razcvet doživlja dostava pripravljene hrane. A pri tej se pogosto izkaže, da je med prevozom postala razkuhana, razmočena, prehladna oziroma preprosto neužitna.

Jasno je, da dostavljena hrana ne more biti enaka sveže pripravljeni. Pica je vedno boljša sveža, a je užitna tudi, ko je hladna. Tudi burger je boljši, ko je solata v njem še hrustljava, a ga pojemo tudi, če je že nekoliko ovenela.

Vsekakor pa obstaja nekaj jedi, ki prevoz prenašajo še kar dobro, in nekaj takšnih, ki bi se jih morali pri dostavi v širokem loku izogibati.

Hrana, ki jo velja naročati prek dostave

Lazanja, zlasti če je v primerni embalaži, je odlična izbira, ko naročamo hrano. Običajno prispe še relativno topla, pa tudi če ne, bo dobro prenesla pogrevanje.

Foto: Getty Images

Juhe, še bolj pa enolončnice, so običajno med najboljšimi izbirami, ko govorimo o dostavljeni hrani. Primerno zapakirane dolgo obdržijo toploto, pa tudi sicer je to hrana, ki kar kliče po pogrevanju. Saj veste – ričet in jota sta naslednji dan še boljša.

Dobro potuje tudi večina azijskih jedi z rezanci, ker ne vsebujejo veliko omake, zaradi katere bi se rezanci razmočili, pa še pogrevanje dobro prenesejo.

Hrana, ki je nikar ne naročajte prek dostave

Karkoli ocvrtega, pa naj bo to piščanec, telečji zrezek ali lignji, bo do takrat, ko boste embalažo odprli, daleč od hrustljavega. Skorja se zaradi kondenza v embalaži hitro razmoči, to pa je praktično nemogoče rešiti s pogrevanjem.

Foto: Getty Images

Testenine z bogato omako, pa naj bo paradižnikova, mesna ali smetanova, na vaš krožnik zagotovo ne bodo prispele "al dente", saj se bodo med prevozom pravzaprav še naprej kuhale. Če torej niste ljubitelj hudo razkuhanih testenin, jih prek dostave nikar ne naročajte.

Res je, da morajo stejki po peki nekaj časa počivati, a ne toliko, kolikor traja dostava. In predvsem ne smejo počivati v nepredušno zaprti embalaži. Zato je stejk ena slabših možnosti, ko gre za dostavljeno hrano – k vam bo prispel mlačen ter bolj kuhan kot pečen.

Preberite še: