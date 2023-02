Ali skorjo parmezana zavržete? Napaka.

Le redkokdo v kuhinji kos parmezana porabi do zadnje drobtine. Sir nastrgamo v rižoto, ga v lističih posujemo po solati ali koščke grizljamo ob kozarcu vina, skorja pa običajno pristane med odpadki. Škoda, s to skorjo lahko namreč občutno izboljšamo enolončnice, juhe in jušne osnove. Trdi krajec jim da poln okus, ki ga sicer običajno dosežemo tako, da v lonec "stopi prašič" oziroma da v njih kuhamo kakšen kos mesa.

Ostanke oziroma skorje parmezana shranite v zamrzovalniku v zaprti plastični vrečki ali posodi, kjer bodo čakale svojo priložnost, da zablestijo.

Kako lahko uporabite skorje parmezana?

Dodajte jih k jušni zelenjavi, ko kuhate jušno osnovo.

Med kuhanjem jih dodajte v mineštro ali kakšno drugo enolončnico, odlično pa bodo obogatile tudi rižoto ali paradižnikovo omako za testenine. Ko je jed kuhana, skorjo odstranite in (končno) zavrzite.

Dajte jih v steklen kozarec, dodajte nekaj strokov česna in prelijte s kakovostnim olivnim oljem. Dobili boste aromatizirano olje, s katerim lahko pokapljate popečene kruhke ali obogatite testeninske jedi.

Pokuhajte jih v kropu, v katerega boste zakuhali polento.

Zimska mineštra

1 por

2 korenčka

1 čebula

2 stebli zelene

1 krompir

1 bučka

2 pločevinki (okoli 800 gramov) pelatov

1 pločevinka (okoli 400 gramov) belega fižola

2 litra vode

1 večja ali več manjših skorij parmezana

sol in poper

Por narežite na kolobarje, preostalo zelenjavo nasekljajte na kocke. V loncu jih prelijte z vodo, primešajte paradižnikove pelate, dodajte parmezanovo skorjo, posolite in zavrite, potem pa na zmernem ognju in v odkriti posodi ob občasnem mešanju kuhajte eno uro oziroma dokler zelenjava ni mehka, a ne razkuhana. Odstranite skorjo parmezana in primešajte fižol. Kuhajte še okoli pet minut, da se fižol pregreje, potem lonec odstavite z ognja. Popoprajte in dosolite, če je treba. Nalijte v krožnike, pokapljajte z olivnim oljem, potresite s svežim peteršiljem in po želji še s sveže nastrganim parmezanom. Postrezite s krekerji ali popečenimi kruhki.