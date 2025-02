To so najboljši datumi za poroko v letu 2025

Ali letos načrtujete poroko? Ob popolni obleki, lokaciji in torti razmislite tudi o popolnem datumu, saj so nekateri dnevi še posebej naklonjeni dolgotrajnemu in srečnemu zakonu.

Če se boste letos poročili in še nimate zakoličenega datuma, preverite astrološka priporočila za dneve, ki vam bodo prinesli zakon, poln harmonije, strasti in razumevanja.

21. marec: dan, ko se Venera in luna popolnoma uskladita ter prineseta romantično in stabilno energijo. Popoln dan za pare, ki si želijo nežne, a močne zveze.

9. maj: popoln datum za tiste, ki sanjajo o poroki, polni ljubezni, luksuza in užitka. Ta dan bo poln Venerine energije, kar pomeni, da bo zakon poln romantike in blaginje.

8. avgust: ta datum nosi energijo predanosti in dolgoživosti. Popoln je za tiste, ki si želijo čvrstih temeljev in stabilnega zakona brez drame in s polno ljubezni.

18. oktober: jesenska romantika v polnem sijaju! Na ta dan bosta luna in Saturn prinesla resnost, trajnost in globoko medsebojno spoštovanje – idealno za pare, ki gradijo močan partnerski odnos.

6. december: praznična čarovnija in sreča v ljubezni! Ta dan pod vplivom Jupitra prinaša srečo, obilje in skupni uspeh – odlična popotnica za dolg in srečen zakon.

Kako izbrati najboljši datum poroke?

Če vam ne ustreza noben od naštetih datumov, razmislite, česa si v zakonu najbolj želite.

Strast in pustolovščine? Poročite se junija ali avgusta.

Stabilnost in varnost? Pravi meseci za vas so marec, oktober in december.

Pravi meseci za vas so marec, oktober in december. Romantika in nežnost? Čisto ljubezensko energijo vam bosta prinesla maj in avgust.