Ti znaki horoskopa bodo v drugi polovici septembra imeli težave

Oven

Energičnim ovnom bi druga polovica septembra lahko prinesla nepričakovane konflikte tako na poslovnem kot zasebnem področju. Ovni so navajeni prevzeti pobudo in težave hitro reševati, tokrat pa bi jih lahko presenetile težave, na katere niso pripravljeni. V poslu jih bodo doletela nesoglasja s kolegi ali nadrejenimi, kar jim ne bo pogodu, saj imajo radi hitre in jasne rezultate. Njihova impulzivnost bi lahko položaj še dodatno zapletla.

V zasebnem življenju so mogoče napetosti v njihovem partnerskem odnosu zaradi pomanjkanja časa ali prevelikih pričakovanj. Ovni se bodo morali naučiti, kako upravljati svoj tempo in najti ravnotežje med svojimi željami in realnostjo. Ključno je, da se naučijo nadzirati svoj temperament in se izogibajo impulzivnim odločitvam, ki bi položaj še dodatno zapletle.

Devica

Device, ki so znane po organiziranosti in predanosti poslu, bi se v drugi polovici septembra lahko počutile, kot da se utapljajo v obveznostih. Poslovni pritiski in stalna potreba po popolnosti jih bodo privedli do izčrpanosti, medtem ko bodo ves čas preveč analizirale in bile zaskrbljene zaradi stvari, na katere ne morejo vplivati. Da bi obdržale nadzor, bi device lahko postale preveč kritične tako do sebe kot do drugih.

To obdobje bo zanje polno izzivov tudi doma, sploh ko gre za odnose z najbližjimi. Ker želijo vse do potankosti načrtovati, bi se lahko pojavili nesporazumi, sploh če bodo skušale nadzorovati vse vidike življenja svojih bližnjih. Vsaj občasno bi se morale sprostiti in se sprijazniti, da ne more biti vse pod njihovim nadzorom.

Kozorog

Ambicioznim kozorogom druga polovica septembra prinaša finančne in profesionalne izzive. Čeprav so znani po tem, da se z vsako težavo hladnokrvno soočijo, bi jih lahko tokrat kaj ujelo nepripravljene. Nenadni stroški ali finančne težave bi lahko porušili njihove dolgoročne načrte, zaradi česar bodo pod pritiskom. To znamenje ima rado stabilnost in varnost, vsaka nepredvidena težava v financah mu povzroča stres.

Na poslovnem področju bi kozorogi lahko občutili pritisk zaradi povečane odgovornosti ali nerealnih pričakovanj. Želja, da bi bili neprestano na vrhu, bi jih lahko izčrpala, sploh če ne čutijo dovolj podpore. Tokrat se kozorogi ne bi smeli bati prositi za pomoč ali svoje breme deliti s kolegi. Čeprav so samostojni in radi prevzamejo pobudo, je včasih pomembno priznati, da potrebujejo pomoč.

Dvojčka

Dvojčki, znani po svoji družabnosti in komunikativnosti, bi se v drugi polovici septembra lahko soočili s težavami prav na tem področju. Nepričakovani nesporazumi s prijatelji, kolegi ali partnerjem bi jih lahko spravljali ob živce, ker ne bodo mogli jasno izraziti svojih misli ali občutkov. Težave bi jim lahko povzročala tudi njihova potreba po neprestanih spremembah, saj se jim bo zdelo, da jih vleče na več strani hkrati in da se ne morejo osredotočiti.

Soočili se bodo z nepredvidljivimi položaji, ki jih bodo vrgli iz rutine. Pomagala jim bo prirojena sposobnost hitrega prilagajanja, obenem pa se jim bo zdelo, da izgubljajo nadzor nad določenimi področji svojega življenja. Ključno zanje bo, da si postavijo prioritete, svojo energijo usmerijo vanje in je ne razsipavajo na vse strani.