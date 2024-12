Ti nebesni znamenji nimata sreče v ljubezni

Za nekatere ljudi se zdi, da preprosto nimajo sreče pri iskanju pravega partnerja, ne glede na to, koliko se trudijo. Astrologi pravijo, da to velja predvsem za dva znaka horoskopa.

Dvojčka

Dvojčki so neverjetno privlačni in zanimivi, a jih je skoraj nemogoče ujeti. Zaradi nepredvidljivosti in stalne potrebe po novih izzivih veljajo za partnerje, ki le redke dolgoročno zadovoljijo. Dvojček v zvezi je namreč kot metulj v steklenici – hoče svobodo, a tudi neprestano pozornost svojega partnerja.

Težava nastane, ko začne njihova pozornost letati s teme na temo ali pa z osebe na osebo, na koncu pa stabilnost zveze običajno poruši njihova želja po vznemirjenju. Takoj ko pride do prvega konflikta, si dvojčki že zamišljajo, kako bi bil videti odnos z nekom novim.

Ribi

Ribe so sanjači, ki v svoji glavi ves čas pišejo ljubezenske tragedije. So glavni junaki v limonadi, ki so si jo sami zamislili – večno zaljubljeni, a vedno v napačno osebo. Svoje partnerje pogosto idealizirajo, zato se jim vsaka nova zveza sprva zdi kot iz pravljice s princi in princesami.

Težava pa nastane, ko napoči čas za resnično življenje, saj resničnost ni nikoli tako idealna, kot ribe pričakujejo. Ker vedno in pri vsem pretiravajo ter dramatizirajo, so na koncu praviloma strtega srca, saj noben partner ne doseže visokih standardov, ki mu jih postavijo.