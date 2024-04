Ta nebesna znamenja so najslabši timski igralci

Biti samostojen ni nič slabega, so pa ta astrološka znamenja samostojnost pripeljala do te skrajnosti, da je z njimi kar težko delati na skupnih projektih.

Vodnar

Vodnarji so izredno samozadostni, zanašajo se le nase in na svoje sposobnosti. Čeprav so zračno znamenje in izredno družabni, se ne marajo vpletati v vsakdan drugih, obenem pa ne marajo nedorečenosti ter imajo vedno svoje zamisli o tem, kako bi bilo treba nekaj narediti. Morda se vam zdi, da ne poslušajo, a so vedno pozorni na vse, kar se dogaja okoli njih. Res pa je, da potrebujejo svobodo in proste roke, da počnejo, kar želijo ter kar se jim zdi prav.

Strelec

Strelci so ljudje svobodnega duha, zelo samostojni in jih je izredno težko ukrotiti. Delo na daljavo in nomadsko življenje sta pojma, ki bi jih najlažje opisala, saj se težko ustalijo na enem mestu. Sebe nimajo za slabega timskega igralca, radi delajo z drugimi, toda drugi težko delajo z njimi, saj švigajo z enega konca na drugega, ne marajo pravil, ki so jim jih postavili drugi, in ne zanimajo jih urniki, ki se jih držijo drugi.

Kozorog

Kozorogi imajo radi organiziranost in izolacijo, zato so najsrečnejši, ko lahko stvari opravijo v miru in samoti. Obenem pa so rojeni voditelji, in takrat ko postavijo svoje cilje in pravila, radi slišijo pohvale teh svojih sijajnih zamisli. Ko dobijo odziv, po katerem hlepijo, se hitro vrnejo v svojo trdnjavo in tam v izolaciji garajo naprej. Ekipa bi jih pri tem le ovirala.