Prišlo je obdobje tehtnic: kdo se ujame z njimi in kdo bi se jim moral izogniti?

Tehtnice so znane po diplomaciji, ljubezni do ravnovesja in pravičnosti. So eden najbolj družabnih znakov zodiaka, a imajo pogosto težave s sprejemanjem odločitev. Nekaterih njihova neodločnost ne moti, nekateri pa je ne prenesejo. Zato se s tremi znaki horoskopa odlično ujamejo in s tremi vedno pridejo navzkriž.

Znaki, ki se odlično ujamejo s tehtnicami

Dvojčka

Dvojčki in tehtnice so intelektualno povezani in so podobno komunikativni. Popolno se dopolnjujejo, ker so družabni in radovedni. Odnos tehtnice in dvojčka je pogosto poln pogovorov o najrazličnejših temah in skupnih interesih. Tehtnice cenijo šarm in prilagodljivost dvojčkov, dvojčki pa uživajo v tem, kako znajo tehtnice v vsakodnevnih položajih ustvariti harmonijo.

Vodnar

Vodnarji in tehtnice imajo podoben pogled na svet ter delijo ljubezen do družbene pravičnosti in ravnovesja. Znamenji sta neodvisni in obenem cenita skupnost, zaradi česar ima njun odnos stabilne temelje. Vodnar ceni družabnost tehtnice, ki ceni vodnarjevo inovativnost. Njuna skupna vizija boljšega sveta ustvari dolgotrajen in uspešen odnos.

Lev

Čeprav sta na prvi pogled različna, lahko lev in tehtnica ustvarita zelo uspešen odnos, ker se medsebojno privlačita. Levi so radi v središču pozornosti, tehtnice pa cenijo njihovo energijo in karizmo. Odnos med levom in tehtnico pogosto temelji na medsebojnem občudovanju in želji, da bi drug drugega navdušila.

Znaki, ki bi se morali tehtnicam izogibati

Rak

Rak in tehtnica imata lahko težave pri razumevanju čustvenih potreb drug drugega. Raki namreč iščejo čustveno globino in varnost, tehtnice pa imajo raje lahkotnejše in bolj racionalne odnose. Raku se zato tehtnica zdi preveč plehka in distancirana, tehtnica pa raka vidi kot zahtevnega in čustveno napornega. Takšen odnos zahteva veliko kompromisov in pogosto vodi v frustracije.

Kozorog

Kozorogi in tehtnice imajo praviloma različne življenjske cilje in prioritete, kar pripelje do napetosti. Kozorog je resen, osredotočen na službo in dolgoročne načrte, tehtnica pa si želi družabnosti in uživa v spontanosti. Kozorogom se tehtnice zdijo neodločne in negotove, tehtnice pa kozoroge vidijo kot preresne in osredotočene na obveze, zaradi česar so pogosti nesporazumi.

Škorpijon

Škorpijoni in tehtnice imajo pogosto različne poglede na življenje in ljubezen, kar privede do konfliktov. Škorpijoni so intenzivni, strastni in čustveno globoki, tehtnice pa imajo raje umirjenost, ravnovesje in racionalnost. Škorpijonu se zato tehtnica zdi preveč površinska in distancirana, tehtnici pa škorpijon prezahteven in obseden z nadzorom.