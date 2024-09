Največji strahopetci so rojeni v teh znakih horoskopa

Rak

Raki so znani po čustveni občutljivosti in izraženem instinktu za zaščito sebe in svojih ljubljenih. Prav zaradi te občutljivosti pa so pogosto izjemno plašni. Namesto da bi se spopadli s težavo, se raje zavlečejo v svoj oklep, se izognejo sporom in potencialno bolečim situacijam. Ker se bojijo, da bodo prizadeti oziroma zapostavljeni, le redko prevzamejo tveganje, zato se drugim neredko zdijo strahopetni.

Devica

Device so perfekcionisti, ki v sem, kar počnejo, zahtevajo red in strukturo. Njihov strah pred neuspehom pa jih pogosto paralizira. Namesto da bi se soočile z negotovostjo, postanejo pretirano analitične in porabijo veliko časa za preučevanje vseh možnih razpletov. Ker pogosto preveč analizirajo, delujejo neodločno in se rade izognejo vsakršni situaciji, ki je ne morejo vnaprej nadzorovati.

Ribi

Ribe so izjemno empatične in pogosto živijo v sanjskem svetu, kjer je vse varno in mirno. Ko se soočijo z resničnim svetom, ki je lahko okruten in zastrašujoč, se povlečejo vase in se izognejo spopadanju s težavami. Ker ribe rade bežijo pred resničnostjo, pogosto delujejo strahopetno, še posebej, ko se znajdejo v situacijah, ki terjajo hitro delovanje ali sprejemanje težkih odločitev.