Ljudje, rojeni v teh znakih, ne varajo svojih partnerjev

Za štiri nebesna znamenja velja, da so pravo utelešenje zvestobe. Njihova ljubezen do partnerja ne pozna meja, nezvestoba pa preprosto ni del njihove osebnosti.

Bik

Ko se biki zaljubijo, se zaljubijo globoko in resno, njihov partner pa lahko računa na to, da bodo vedno ob njem ne glede na vse izzive. Za bike ljubezenski odnos ni le prehodna faza, ampak dolgoročna investicija. Njihova prirojena potreba po varnosti in zanesljivosti se odraža tudi v odnosih, zato prevara zanje preprosto ni možnost. Z njo ogrozili tisto, kar najbolj cenijo – stabilnost in zaupanje.

Rak

Raki so čustveni in skrbni, njihova globoka povezanost s partnerjem pa je temelj vsake zveze, v katero vstopijo. Zanje je ljubezen sveta, in ko se nekomu predajo, to storijo s celim svojim bistvom. Prevara zanje pomeni izdajo vsega, za kar se zavzemajo – ljubezni, zaupanja in skupnosti. Ker imajo prirojeno skrb za svoje najbližje, jim to preprečuje, da bi kakorkoli ogrozili ta mir.

Kozorog

Kozorogi so resni, ambiciozni in odgovorni, kar se nedvomno odraža tudi v njihovih odnosih. V zvezo vstopijo z namenom, da bo ta dolgo trajala, svojega časa nočejo tratiti za kratke avanture in zato tudi niso nezvesti. Ljubezen in partnerstvo razumejo kot obvezo, ki se ji je treba resno posvetiti. Nezvestoba zanje preprosto nima smisla, ker bi z njo porušili vse, kar so s trudom gradili.

Devica

Natančnost in organiziranost, značilni za device, se odražata tudi v njihovih čustvenih odnosih. Ves čas čutijo potrebo, da bi bilo vse jasno in stabilno, prevara pa bi ta red porušila in ustvarila kaos, kar je za device preprosto nesprejemljivo. Partnerju se posvetijo in ves čas iščejo načine, kako bi odnos še izboljšale, medtem ko bi nezvestoba izničila njihovo vizijo popolne zveze.