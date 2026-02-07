Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Sobota,
7. 2. 2026,
15.13

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop devica horoskop škorpijon horoskop vodnar horoskop horoskop

Sobota, 7. 2. 2026, 15.13

24 minut

Ljudem, rojenim v teh znakih, nič ne uide

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
oči | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vsi poznamo kakšno osebo, pri kateri se zdi, da nam njen pogled lahko prodre v misli. Nič ne reče, ne vpada v besedo in se ne odziva burno, a v mislih točno ve, kaj se dogaja. Takšni tihi opazovalci, ki vedno pravilno ocenijo situacijo, so praviloma rojeni v enem od teh treh znakov.

Devica

Device slovijo po svojem ostrem očesu za podrobnosti. Opazijo vsak detajl, ki ga drugi spregledajo, pa naj bodo to neusklajene izjave, drobne spremembe v obnašanju ali skriti pomen med vrsticami. Nikoli se ne odzovejo nepremišljeno, ampak analizirajo, opazujejo in šele takrat, ko so popolnoma prepričane, tudi komentirajo. Prav zato imajo njihove besede vedno izjemno težo in pustijo močan vtis.

Škorpijon

Škorpijoni imajo izjemno intuicijo, s katero znajo prepoznati resnico, ki se skriva pod površjem. Njihov molk ni znak nezainteresiranosti, temveč gre za strateško tišino. Medtem ko drugi govorijo, škorpijoni opazujejo, vpijajo informacije in beležijo neizrečeno. Njihova moč ni v glasnih izjavah, temveč v sposobnosti, da vse, kar vedo, zadržijo zase do trenutka, dokler ni nujno, da spregovorijo.

Vodnar

Vodnarji delujejo odsotno, včasih tudi hladno, a njihove misli nikoli ne mirujejo. Ves čas skenirajo situacijo, iščejo vzorce v obnašanju in opazujejo dinamiko med ljudmi. Čeprav le redko pokažejo svoja čustva in se ne vpletajo v osebne drame, pa opazijo čisto vse, kar se dogaja okoli njih. Njihova tišina ni praznina, temveč prostor, v katerem opazijo vse, omenijo pa le tisto, kar se jim zdi pomembno.

Preverite svoj današnji horoskop.

ženska, dekle, zima
Trendi Ti znaki horoskopa se ves čas pritožujejo
hipohondrija
Trendi Najhujši hipohondri so rojeni v teh znamenjih
dekle, ženska, oči
Trendi Ljudje, rojeni v teh znakih, nikoli ne pozabijo izdaje
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop devica horoskop škorpijon horoskop vodnar horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.