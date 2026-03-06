Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Siol.net

Petek,
6. 3. 2026,
Petek, 6. 3. 2026

Današnji horoskop: pred škorpijoni je družaben dan, tehtnice boste zelo zagnane

Siol.net

Horoskop za 6. marec. Preverite, kaj vam piše v zvezdah.

Oven

Ugotovili boste, da ste preveč navezani na stare vedenjske vzorce in metode, s katerimi se vedno znova na enak način lotevate reševanja težav. Če boste vedno znova delovali po istem kalupu, potem res ne morete pričakovati drugačnih rezultatov. Vse to pa ovira vaš osebni napredek in povzroča občutek napetosti.

Bik

Danes vas bo prijatelj prosil za uslugo, a bi vas pomoč lahko preusmerila v napačno smer. Zato boste pod pritiskom, saj ne boste imeli časa pomagati, hkrati pa ne boste želeli končati prijateljstva. Prepričajte se o njegovih namenih. Izkoristite priložnost in mu povejte, kakšno mnenje imate o vsem skupaj.

Dvojčka

Dobili boste novico, da na obisk prihaja star prijatelj ali znanec. Morda boste malo živčni, ker niste obdržali stika z njim. Skrbelo vas bo, da je užaljen. Splošno znano je, da danes zaradi današnjega tempa nihče nima časa za druge. Pojasnite mu to in spoznali boste, da imata enako mnenje.

Rak

Malce boste izgubljeni, stvari boste hoteli čim prej končati. Preveč se boste gnali, zato boste izčrpani in delali boste napake. Ko boste prišli do duhovnega stanja, boste pozabili na nekaj zelo pomembnega. Upočasnite malo in nikar ne zamudite najbolj pomembne stvari. Počistite nered, ki je nastal.

Lev

Težko se boste osredotočili na delo, a najbolje bo, če kar zavihate rokave. Koncentracija bo nizka, še posebno zaradi sveže zaljubljenosti, a ko se boste lotili dela, boste videli, da vam bo šlo hitro od rok. To obdobje izkoristite in se čim bolje pripravite na veliko več obveznosti v prihodnje.

Devica

Če ste močni, to še ne pomeni, da ne smete biti tudi občutljivi. Občutek odgovornosti vam ne bo dovoljeval čustev, kot sta ranljivost in občutljivost. Prihajalo bo do bitke na področju moči in pomembno bo sprejemati kompromise. Tako na poslovnem kot na osebnem področju boste dobili nove odgovornosti.

Tehtnica

Tudi danes boste pri delu zelo zagnani. Pričakujete lahko klice nadrejenih, ki vas bodo spodbujali k večji storilnosti, vi pa jim boste brez ugovarjanja le prikimali. Ker niste stroj, bodite pazljivi, da se ne bo vaše počutje obrnilo na slabše. Konflikti v službi bodo mimo, zato bo vzdušje prijetnejše. Pazite na zdravje.

Škorpijon

Danes boste razrešili veliko skrbi in težav, ki so vas pestile v zadnjem času. Čaka vas zelo družaben dan, poln pogovorov. Ugotovili boste, da imate okoli sebe ljudi, na katere se lahko dejansko zanesete vedno in povsod. Pazite na to, kako sumničavi ste v resnici. Zaupanje je temeljno, naučite se tega.

Strelec

Dokažite, da ste poslovno uspešna, samostojna in materialno solidno podkovana oseba. Zaupajte vase in nastopite samozavestno. Izkoristite tudi ugoden vpliv za razvajanje in negovanje. Občutno se boste pomladili. To bo izboljšalo vaš videz in življenjski slog. Pri tem ne pozabite na prioritete v življenju.

Kozorog

Na vse mogoče načine boste izrazili svojo kreativnost. Morda boste preuredili dom ali svoje občutke izlili na platno. Vsakršna kreativnost vam bo oplemenitila dan. Počutili se boste izvrstno. V popoldanskih urah se boste številni lotili hišnih opravil, medtem ko bo večer zabavnejši. Pričakujte obilo smeha med prijatelji.

Vodnar

Včasih je težko izpovedati čustva, potem pa nenadoma vse naenkrat pride na površje. To je za vas trenutno velik izziv. Poskusite premagati strah in povejte vse, kar že nekaj časa zadržujete v sebi. Ko vas bodo prosili za mnenje, to storite direktno in brez razmišljanja, da boste koga razočarali.

Ribi

Sedaj je dober čas, da ustvarite dober vtis. Oddajali boste toplino v pravih okoliščinah in dovolili ljudem, da vas bodo videli kot pristno in skrbno osebo. Osebna razmerja bodo še posebej zadovoljujoča skozi to obdobje, ker bodo tisti, ki so vam blizu, hitro očarani zaradi vaše privrženosti in drže.

