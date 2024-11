Jutranje ptice se rodijo v teh znakih horoskopa

Devica

Device so znane po svoji organiziranosti in predanosti podrobnostim, zato ni čudno, da rade vstajajo zgodaj – jutranje ure jim dajo priložnost, da v miru opravijo vse, kar so načrtovale. Ko device zjutraj vstanejo, je njihov seznam obveznosti že pripravljen. Preprosto uživajo v jutranji tišini, ko drugi še spijo, njihove misli pa že delajo s polno paro.

Kozorog

Kozorogi so ljudje, ki si budilko za zgodnje bujenje nastavijo tudi ob koncih tedna. Zgodnje vstajanje jim daje občutek nadzora in produktivnosti, kar je zanje neprecenljivo. Jutranje ure jim dajo priložnost za postavljanje ciljev, načrtovanje in izpolnjevanje obveznosti, s katerimi mnogi odlašajo. Ko se drugi še budijo, so kozorogi polovico dela že opravili.

Oven

Ovnom sončna svetloba daje moč, zato obožujejo jutra, saj jim dajo priložnost, da v nov dan vstopijo s kar največ energije. Ko oven vstane, je takoj aktiven, odpravi se na tek ali pa se navdušeno poglobi v nov projekt. Vsako jutro je za ovna kot nepopisan list, njihova strast in energija pa sta tako nalezljivi, da v svoj tempo povlečejo tudi druge.