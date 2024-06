Horoskop: kaj vam prinaša ta teden?

Oven

Ta teden bodo vašo pozornost zahtevale predvsem finančne zadeve. Naredili boste tudi velik premik in preverili svoje prioritete. Neke zadeve se bodo odvijale s svetlobno hitrostjo. Ne podrejajte se, saj bi s tem lahko resno ogrozili lastno identiteto. Delajte, kot ste do zdaj. Poskrbite tudi za počitek. Pazite na ritem, prehranjevanje in red. Izognite se mastni in kalorični hrani. Odpravite se v naravo. Pomembno vam bo partnersko življenje, sklenili pa boste tudi nove dogovore. Ti ne bodo vzdržali dolgo, zato tudi ne vztrajajte pri svojem za vsako ceno. Prepustite se užitkom in ljubezni, da se manjši prepiri ne bodo po nepotrebnem spremenili v velika nesoglasja.

Bik

V službi boste želeli prevzeti nadzor nad položajem, če ne bo šlo, se boste morali tudi prilagoditi. Vaša želja po informacijah, s pomočjo katerih naj bi postali še močnejši in uspešnejši, bo v tem tednu velika. Razmišljali boste o vsem mogočem in neskončnih možnostih razvoja. Zelo dobro boste izkoristili svojo sposobnost zapeljevanja in zato se boste lahko tudi strastno zaljubili. V skladu s svojim temperamentom in čustvenim statusom bodite pozorni na priložnost, ki se vam bo ponudila. Kakorkoli se boste na koncu odločili, bo prav in vam bo prineslo pozitivne spremembe v ljubezenskem življenju. Prepustite se toku časa, na nekatere stvari pač ne morete vplivati.

Dvojčka

Vdanost družine in prijateljev se bo pokazala prav v tem tednu. Pomagali vam bodo pri načrtih in z vami jih bodo tudi uresničevali. Želja po raziskovanju različnih novih možnosti bo prav zato še močnejša. Poskrbite, da se jim boste primerno zahvalili. Kljub precej sproščenemu tednu pa bodite pozorni, da se vam obveznosti ne bodo preveč nakopičile. Na trenutke boste kar preveč brezskrbni. V ljubezenskem življenju vam za zdaj še ne kaže na kakšne večje spremembe. Imate pa prave energije, če si želite utrditi in izboljšati obstoječe čustvene povezave, naj bo to trajna ljubezen, prijateljstvo ali zgolj simpatija.

Rak

Zanos vam bo pomagal priti do novih virov prihodkov. Verjetno boste morali delati še bolj trdo, da boste pridobili spoštovanje, a boste navdušeni. Če se le da, naredite kakšno naduro. Dobili boste tudi idejo, da bi za nekaj dni odpotovali. To ne bo slaba ideja, saj bi vam nekaj počitka ob vsem tem delu koristilo. A pazite, da boste najprej dokončali vse zadane obveznosti. V glavi si boste postavljali namišljene meje, kar vam ne bo prav nič koristilo. Z njimi boste le zapirali že napol odprta vrata. Če vas čaka kakšen nov začetek, pazite, da ne boste že na začetku predrzni. Pustite, da vam predstavijo svoje pogoje, šele nato predlagajte popravke. Če boste optimistični in aktivni, vas lahko čaka uspešen teden. V vsakem primeru ne dovolite, da vas prevzame pasivnost, saj se samo od sebe ne bo nič zgodilo.

Lev

Popolnoma se boste vdali v usodo. Rekli si boste, kar bo, pa bo. Stvari ne bodo potekale po načrtih, a sami kaj veliko ne boste mogli narediti. Najprej boste morali o vsem skupaj razmisliti, šele nato boste lahko ukrepali. Časa imate dovolj, vzemite si ga. Pometite tudi z vso navlako, ki se vam je nabrala v življenju. Zazrite se vase in ugotovite, česa ne potrebujete več. V tem tednu nikakor ne bo šlo tako, kot ste si zamisli. Ne glede na to, koliko truda boste vložili v posamezne projekte, se vam bo na koncu vedno zdelo, da je bil ves trud zaman. Vendar nikar ne vrzite puške v koruzo, saj se vam že prav kmalu obeta izboljšanje. Pazite se le naivnosti, ki je v prihodnjih dneh ne bo manjkalo. V sredini tedna se boste še bolj kot običajno posvečali financam, morda boste razmišljali o velikih in pomembnih naložbah, ki vas čakajo. Za konec tedna pa skrbi le dajte na strani in prisluhnite najbližjim.

Devica

Naredite točno tako, kot ste si zamislili, in opravite s predsodki enkrat za vselej. Odločili se boste tudi za manjše tveganje. Zelo boste spontani, pogumni in odprti za nove izkušnje. Prav ponosni boste nase in proti koncu tedna se boste čudili, kako vam je uspelo narediti vse to. Posvetujte se z drugimi, ki jim zaupate, saj sami stvari včasih ne vidimo v pravi luči, naj gre za dobre ali slabe. Imeli boste občutek, da ste privlačni in zanimivi nasprotnemu spolu, zato boste samozavestni in dobre volje. Pripravljeni boste prekršiti vsa ljubezenska pravila. Ob vsem tem ne pozabite nase in na družinske člane. S povsem nedolžnim obnašanjem bi lahko koga od njih hitro prizadeli.

Tehtnica

Kljub vsemu malodušju boste imeli razlog za veselje. Vaša potrpežljivost se vam bo končno obrestovala, vendar pazite, da ne boste storili usodne napake. Še naprej boste vztrajali pri nečem, a ni nujno, da bo to pokazalo pozitivne rezultate. Razmislite, ali je sploh dobro nadaljevati. Morda bo treba iti dalje in trud vložiti drugam. Nekoliko manj zainteresirani boste za tegobe vaše ljubljene osebe. Nikakor ne boste našli volje in motivacije, kar se bo lahko poznalo tudi pri vsesplošnem ljubezenskem vzdušju. Hitro se spravite v red in poiščite smisel, ki vas bo gnal dalje. Resnično pazite, da se ne boste prenaglili.

Škorpijon

Iskali boste ideale in zopet ugotovili, da bo to nemogoče. Bodite previdni in ne pretiravajte, drugače boste razočarani. Popolnoma drugače bo, če se boste zadovoljili s stanjem in se ne boste pritoževali. Zagotovo se bo obrnilo na bolje. Tudi v službi vam ne bo šlo najbolje, a dobra stran vsega tega bo vaš prijatelj, ki vam bo ves čas stal ob strani. Tisti, ki ste v ljubezenskem razmerju, ne dolivajte olja na ogenj. Vsaka partnerjeva malenkost vas bo ganila in iz tega bo spet nastala drama. Zberite se in poskušajte težave reševati po razumni poti. Samski boste sklenili, da ste nekatere svoje "prijatelje" napačno presodili. Nič hudega, to ste morali spoznati, da boste naslednjič previdnejši.

Strelec

Ponudila se vam bo enkratna priložnost v službi ali v zvezi z denarjem, in če je ne boste hitro zgrabili z obema rokama, bo šla mirno mimo vas. Pravzaprav boste zelo presenečeni. Če se le da, poskusite ohraniti mirno kri in povsem trezno glavo. Ne pokažite, da vam ni vseeno. Samski boste pokazali svojo občutljivejšo plat. Težave rešujte z veliko mero potrpežljivosti. Vezani se boste trudili ugajati partnerju, izjemno boste ustrežljivi. Nesebično se boste razdajali‚ v zameno pa boste zahtevali varnost in stanovitnost.

Kozorog

Poslovno boste zelo uspešni, delavni boste in nadvse aktivni. Obetajo se vam nova družabništva in poslovna partnerstva. Računajte tudi na to, da se ne bodo vedno vsi strinjali z vami in vašimi načrti. Na splošno boste imeli veliko energije, tako da se boste posvetili vsemu, kar vam nekaj pomeni. Bodite pozorni tudi na telesno kondicijo. Predvsem ne bodite preveč strogi do drugih in pokažite ljudem, da jih cenite. Če razmišljate o novi ljubezenski zvezi, potem čim prej storite korak naprej. Imate veliko zanimivih zamisli, zato se prerinite v ospredje. Vezani boste imeli na ljubezenskem področju vse pod nadzorom, le svojega partnerstva ne precenjujte, da ne boste že kmalu razočarani.

Vodnar

Ta teden boste doživeli nekaj nepričakovanih sprememb na področju financ. Vaše finančno stanje se bo izboljšalo zaradi pametnih odločitev, ki ste jih sprejeli v preteklosti. Vendar bodite previdni, kako boste upravljali dodatna sredstva. Pričakujte tudi prijetno srečanje z osebo, ki vam bo ponudila koristne nasvete. Posvetite nekaj časa svoji družini in prijateljem. V tem tednu bo ljubezen morda bolj zapletena, zato pa toliko bolj poživljajoča in nikakor dolgočasna. Postanite pozorni na ranljiva področja v osebnih stikih. Spremembe so na obzorju, obeta se vam nepozabna izkušnja, ki bo zares odlična. Vaša samozavest se bo izboljšala, pritiski pa se bodo zmanjšali.

Ribi

Na delovnem mestu boste ta teden postavili nove meje. Vaša odločnost bo navdušila nadrejene in prinesla nekaj pomembnih priložnosti za napredovanje. Vendar pazite, da ne zanemarite svojega zdravja. Redni počitek in sprostitev bosta ključna za ohranjanje vaše energije. V ljubezni boste deležni posebne pozornosti, ki bo okrepila vaš odnos. Zgodilo se vam bo nekaj hitrih sprememb, ki jih boste občutili kot oviranje pri lastnih prizadevanjih. Zmenek, za katerega se boste samski dogovorili, žal ne bo potekal po vaših načrtih. Če imate partnerja, se bosta skupaj vračala v vajino preteklost. Obujala bosta lepe spomine na vajin začetek.

