Oven

Danes boste predani svojemu partnerju. Čutili boste močna čustva, ki vas bodo spremljala cel dan. Zjutraj ne boste želeli vstati, saj vas misel na delo ne bo navduševala. Vseeno bo danes delovna storilnost na višku, zato boste kos vsem obveznostim. V službi boste zelo aktivni in delovno zagnani.

Bik

V ospredju bo družabnost in ponovna vzpostavitev vezi s prijatelji in družino, ki jih že dolgo niste videli. Vzemite si nekaj časa in se posvetite tistim v vašem osebnem krogu, ki jih niste videli in slišali že nekaj časa. Oživeli boste tudi duhovno, samski pa boste morda spoznali pravo osebo zase.

Dvojčka

Tih razmislek vam bo danes pomagal. Posvetite več pozornosti vašemu notranjemu svetu in temelju, ki podpira vse vaše zunanje aktivnosti. Čas bo pravi, da porabite nekaj več časa zase, malce pozabite na vse druge. Ugotovite, kaj vse vas osrečuje in tako boste v vaših razmerjih bolj zadovoljni.

Rak

Vaše navdušenje in notranji zagon za življenje bosta zelo visoko. To bo pozitiven čas, ko boste vaša čustva izražali odprto. Skozi ves dan boste živi in zainteresirani za svet, razmerja bodo razburljiva in harmonična. Dobra volja in nasmešek vas bosta lahko popeljala do nepozabnih trenutkov z osebo, ki vam je všeč.

Lev

Vaše želje bodo močne in želeli boste uživati, mogoče boste celo malce sebični. Do romance bo lahko prišlo, le če boste pokazali malo želje in boste sprejeli izziv. Cenite in okušajte svoje življenje. Sledite svojim sanjam in lahko boste spoznali osebo, ki vam bo svet popolnoma obrnila na glavo.

Devica

Klepet ob kavi bo omogočil, da boste z družinskimi člani ponovno vzpostavili stik. Zgodbe iz preteklosti so lahko zanimive, mar ne? Občutite to povezavo in dobro voljo. Splošno počutje bo odlično, pazite le na možnost prehlada. Odmislite delo in težave, ki jih imate na delovnem mestu. Naj vas obdaja pomirjajoč občutek.

Tehtnica

Težava, za katero ste mislili, da ni rešljiva, se bo končno razrešila, kar vam bo pričaralo nasmeh na obraz. Delovne težave se bodo zdele preteklost, zato se veselite novih izzivov. Veselo novico zaupajte svojim najbližjim. Pazite na finance in na zapravljanje denarja. Razmislite, katere stvari so zares pomembne in katere ne.

Škorpijon

Presenetili boste sami sebe, saj niste vedeli, da ste lahko mojstri lenarjenja. Naberite si nove zaloge energije, saj bo že jutrišnji dan zelo naporen. V ospredje bo stopil razum, kar vas bo lahko tudi zelo utrudilo. Naj bo ta dan poln prijetnih trenutkov! Še vedno pa pazite tudi na finance.

Strelec

Pred vami je odločujoče obdobje, polno pestrosti, kar bo vidno že danes. Če ste razdvojeni, ali ste pred kratkim končali razmerje, obstaja možnost, da ga boste ponovno obnovili. Razmislite o tem, česa si želite in kaj čutite. Samski ste morda razdvojeni med dvema osebama. Spoznajte obe in izberite modro!

Kozorog

Danes boste svet videli bolj pasivno. Kljub temu, da boste v domačem krogu, bodo vaše misli daleč proč. Res je, da pri delu ni vse tako, kot bi moralo biti, toda najbolje bi bilo, da bi ohranili upanje in optimizem. Današnji dan izkoristite za sprostitev, odpravite se v naravo in ponovno odkrijte vaš notranji jaz. Fizična aktivnost vam bo dobro dela.

Vodnar

Še vedno boste razmišljali o težavi na delovnem mestu. Ne odlašajte več dolgo. Danes dobro premislite o težavi in se z njo soočite. Ko boste našli alternativno odločitev, se vam bo odvalil kamen od srca. Večer bo namenjen druženju z bližnjimi. Prisluhnite jim, saj jih do sedaj niste dovolj pozorno poslušali.

Ribi

Razočaranje na osebnostnem področju vam bo kratilo spanec. Čas je, da sprejmete, da na svetu ne obstajajo le dobri in iskreni ljudje. Prenehajte sanjariti. Poiščite način, s katerim se boste odzvali. Bodite velikodušni, saj boste tako presenetili nasprotnike. Tudi danes bodite previdni, ko bo šlo za denarne zadeve. Namenite čas družini!