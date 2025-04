Oven

Oprijeli se boste novih ciljev, ki vam bodo dali močan zagon za delo. Nadvse motivirani boste, zaradi česar se vam tudi ovire, s katerimi se boste srečevali, ne bodo zdele pretirano zahtevne. Vse boste opravili z odliko, obetate si lahko tudi neke vrste finančno nagrado.

Bik

Če si boste zaželeli sprememb, nikar ne odlašajte z njimi. Naj vas ne bo strah stvari odločno prijeti v svoje roke in ukrepati. Življenje je vaše in z njim imate pravico početi, kar želite. Manjše težave se utegnejo pojaviti le na čustvenem področju, s partnerjem namreč ne bosta delila istih mnenj.

Dvojčka

Pred vami je precej negotov dan. Še posebej v prvi polovici dneva se vas bo polotila neodločnost, ki utegne pustiti nekaj posledic. Na nekem področju, najverjetneje v službi, bodo od vas zahtevali hitre in prodorne odločitve, vi pa kar ne boste imeli moči, da bi jih sprejeli.

Rak

Na površje bo ponovno privrela vaša trma, ki je nikakor ne boste mogli spraviti stran. Zavedajte se, da si z njo lahko povzročite le škodo, zato bi bilo najbolje, da je ne upoštevate. Raje bodite odprti do ljudi in jim pustite, da izrazijo lastno mnenje ter dovolite, da verjamejo v svoja prepričanja.

Lev

Na ta sicer miren dan, se boste z nekom zapletli v prepir, kar vam bo vzelo veliko dragocenega časa. Spoznajte, da nima smisla ljudi preprečevati v nekaj, če sami mislijo drugače. Vsak ima pravico do svojega lastnega mnenja. V zasebnosti bo še naprej prevladovala negotovost.

Devica

Pred vami je čudovit dan, v katerem boste poskrbeli predvsem za svoje počutje in zdravje. Ta čas vam prinaša olajšanje in veselje, predvsem pa vas čakajo prav prijetne priložnosti na ljubezenskem področju. Obstaja velika možnost, da boste končno spoznali princa ali princesko svojih sanj.

Tehtnica

Zavedajte se, da je vsaka ovira nova priložnost, zato nikar ne obupajte, če vam danes ne bo šlo vse tako kot ste si zamislili. Ohranite upanje in vero ter verjemite, da se bo vse izšlo tako, da bo za vas najbolje. Če le utegnete, se odpravite na dolg izlet, kjer boste sami s svojimi mislimi.

Škorpijon

Nikakršnega smisla ni v tem, da pogledujete za osebo, ki vam ne vrača čustev. Preveč ste zaverovani v ljubezen do te osebe, zato je skrajni čas, da jo spustite od sebe in odprete oči za novosti. Možnosti kar bežijo mimo vas, vi pa jih ne opazite. Lahko si obetate denarno in poslovno stabilnost.

Strelec

Neka oseba vam ne bo dala miru, zato vam bo šla že pošteno na živce. Ostanite kar se da potrpežljivi, saj nima smisla, da izgubite živce. Če ima svoj prav, naj ga ima, vi pa imate tudi vso pravico do svojega. S finančnim stanjem ne boste zadovoljni, kar vas bo spravljalo v slabo voljo.

Kozorog

Če ste neprestano v akciji, nimate časa, da bi sprejeli spremembe. Umirite se in dajte prostor vsemu, kar vam prihaja na pot, odgovore pa boste tako ali tako prejeli sproti. V sebi skrivate ogromno moči in energije, na kar v zadnjih dneh kar pozabljate. Ponovno vzpostavite stik s svojo notranjostjo.

Vodnar

Že danes boste lažje razmišljali o novih načrtih. Uspešno boste rešili tudi neko težavo in dokončali pomembno zadevo. Zaradi tega boste na koncu povsem prerojeni. Okrepila se bo tudi vaša samozavest, ne le fizično počutje. Pričakujte tudi neko pomembno darilo, ki vas bo še posebej osrečilo.

Ribi

Malce boste depresivni in tavali boste v temi, toda danes vseeno temeljito premislite o svojih dejanjih in pričakovanjih. Ustavite to čustveno krizo! Težko boste sodelovali z drugimi, saj se vam bo zdelo, da nikakor ne sodite v množico, ki ne zna misliti s svojo glavo. Tega nikakor ne boste podpirali.