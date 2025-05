Oven

Domači bodo živeli svoje življenje in zdelo se vam bo, da v njem ni veliko prostora za vas. Srečali se boste s staro družbo. Dobre okoliščine bodo podpirale vaše poslovne in finančne ambicije, čeprav boste notranje nezadovoljni. Padla bo delovna motivacija in določene ovire bodo blokirale uresničitev vaših poslovnih zamisli. Vse to bo le prehodna kriza.

Bik

Mučila vas bo nespečnost, bili boste nemirni, zato pred spanjem malo potelovadite ali pa se sprehodite na svežem zraku. Čez dan uživajte lahko hrano, ki se ne prebavlja dolgo, kajti prebavne motnje so lahko velik krivec za pomanjkanje spanca. Spotite se in utrudite. Ne obremenjujte se s težavami in nerešenimi medosebnimi odnosi.

Dvojčka

Občutiti utegnete rahlo temačen vpliv, ki vas lahko sooči s krizo ali pa nujno preobrazbo. Čas bo primeren tudi za razčiščevanje zadev, zato nikar ne odlašajte. Posvetite se vsemu tistemu, kar imate radi, saj vas bo le to sprostilo in ponovno priklicalo nasmeh na obraz. Ostanite na realnih tleh.

Rak

Napačna informacija se bo razširila med družinskimi člani ali po soseski in povzročila bo nepotrebno razburjenje. Ne sprejmite nikakršne govorice, ki jo boste slišali, dokler je ne boste preverili sami. Na koncu se bo lahko obrnilo celo tako, da ne bo nič takšnega. To ne bo najbolj primeren čas za načrtovanje ali kakršenkoli izlet.

Lev

Danes boste še posebej prisrčni in družba vašega ljubezenskega partnerja ali osebe, ki vam je zelo blizu, vam bo zelo pomembna. Tega časa nikar ne preživite sami doma ali kje drugje. Energija bo obkrožala harmonijo in ljubezen, izkoristite to. Če pa niste srečni v vašem osebnem življenju, se vam bodo problemi zdeli ogromni.

Devica

Dan bo idealen za vpis na tečaj, inštrukcije, strokoven seminar ali znanstveno ekskurzijo v tujini. Srečno obdobje bo tudi za vse, ki se pripravljate na zagovor diplomske ali magistrske naloge. Ne spuščajte se v neznane situacije. Pripravljeni boste na spremembo videza, naredite določene radikalne korake.

Tehtnica

Več kot se boste gibali in imeli svobodnih ter rekreativnih aktivnosti, tem bolje se boste tudi počutili. Največji sovražnik vašemu telesu in duhu bo lenoba. Nikar ne poležavajte pred televizijo. Šport vam bo zelo odgovarjal, saj se boste tako osvobodili stresa, svoje telo pa boste napolnili s pozitivno energijo.

Škorpijon

Odločili se boste za drugačen stil oblačenja, spremenili boste pričesko ali pa boste obiskali kozmetični salon. Več pozornosti posvetite nohtom in lasem. Negujte svoje telo! Pred vami je obdobje sprememb, ko bodo stare stvari počasi bledele, v vašem življenju pa se bodo odpirala nova poglavja.

Strelec

Vsakdanje obveznosti vas bodo zelo utrujale in izčrpavale. Ne boste pripravljeni na velike spremembe in tvegane poteze. Menili boste, da je bolje korakati po starih, utrjenih poteh. Soočali se boste z majhnimi, a pomembnimi napakami, ki jih boste opazili šele po končanem delu. Prisilile vas bodo, da se boste vrnili na začetek.

Kozorog

Vaši načrti se ne bodo odvijali na predviden način. Dogovori se bodo spreminjali, ravno tako se ne boste mogli zanesti na druge ljudi. Če boste sklepali nove dogovore, bodite še posebej previdni. Vaša sporočila bodo nejasna in ne boste dojeli smisla naloge, saj boste dobivali napačne in nepopolne informacije.

Vodnar

V vaših medosebnih odnosih bo več simpatije, razumevanja in humanosti. Svojo energijo boste usmerili v zasebno življenje. Bodite previdni pri stikih z osebami, ki se bodo na vaš račun želele okoristiti. Naj vas nikar ne premamijo njihove lepe besede, ljubeznivost in laskavi komplimenti.

Ribi

Pospravljanje doma vam ne bo najbolj dišalo, toda tokrat pričakujete pomembne obiske oddaljenih sorodnikov ali pa vplivnih poslovnih prijateljev. Sedaj se izkažite, pospravite po stanovanju in skuhajte odlično kosilo. Za bolj prijetno vzdušje bo poskrbela tudi dobra glasba, dišeča svečka ali pa okusna sladica.