Oven

Partner vam bo predlagal novost, nad katero boste sprva naravnost navdušeni, vendar pa se zna zgoditi, da jutri ne boste več tako močno, zato danes izkoristite svojo odprtost za nove stvari. V nekem odnosu boste danes zaradi svojih komunikacijskih sposobnosti uspešno prebili led.

Bik

Izredno intuitivni boste, kar le s pridom uporabite. To vam bo pomagalo pri reševanju vsakodnevnih težav tako na ljubezenskem kot na poslovnem področju. Poleg tega vam bo intuicija pomagala pri kovanju načrtov, za kar boste danes porabili kar nekaj časa. Izredno delovno bo.

Dvojčka

Na delovnem mestu se prepustite toku in videli boste, kam vas bo prinesel. Nikar ne rinite z glavo skozi zid, saj bi vam to nakopalo le nove težave. Vrata se vam bodo odprla, ko boste pripravljeni na to. Danes bodite še posebno osredotočeni na malenkosti, saj bodo ravno te najpomembnejše. Zvečer se posvetite partnerju.

Rak

Pojavile se bodo omejitve. Ugotovili boste, da temeljna sila deluje proti vašemu intuitivnemu razumevanju. Potrudite se, da se boste zasidrali v resnici, še preden bi raztrosili napačna čustva in občutke po vsem prostoru. Pomembno za vas bo, da boste vzdrževali stabilnost ves čas.

Lev

Lotite se kakršnegakoli prestrukturiranja v vašem življenju. Sprememba bo na začetku malo strašna, a ko boste spoznali, da je potrebna spremenljivka za napredek, bo bolje. Najverjetneje vam ne bo potrebno preveč spreminjati ciljev, a mogoče boste morali spremeniti vašo smer, da jih boste dosegli.

Devica

Vaše razpoloženje bo danes nihalo. To vas bo lahko pripeljalo do težav, če ne boste previdni. Pustite vsaj eno nogo na realnih tleh. Samo ostanite močno povezani z realnostjo ali pa se boste znašli brez zagona. Bolj se vključite v nek pomemben projekt, ne prepustite ga kar tako drugim.

Tehtnica

Čutili boste, da vam pri delu ne omogočajo dovolj fleksibilnosti. Razmišljali boste, na kakšen način bi se lahko pritožili nadrejenemu. Sedaj je obetaven čas za spremembe, zato vam svetujemo, da ukrepate čim prej. Bodite pozorni prav danes, saj se vam bo približala oseba, ki ni vredna zaupanja. Previdno torej pri razpravljanju o osebnih stvareh. Pri delu pa se brez težav lahko zanesete na najbližjo osebo, saj vas bo ta ščitila pred nadrejenim.

Škorpijon

Na delovnem mestu lahko danes pričakujete nepotrpežljivost. Določeno delo še vedno ni obrodilo sadov, zato rezultati še niso vidni. Zavedati se morate, da kdor čaka, dočaka. Zato le mirno! Kmalu boste prejeli dobre novice, ki bodo vzpostavile pomirjajoče vzdušje na delovnem mestu. Namenite več pozornosti zdravju in fizični aktivnosti.

Strelec

S skupino sodelavcev združite moči. Naj vam ponudijo svoje znanje in sposobnosti. Kar se boste naučili, vam bo koristilo v prihodnje, kajti prihajajo pozitivne spremembe. Družite se s sosedi in prijatelji. Ne sanjajte o potovanjih, temveč uresničite svoje cilje. K temu vas bodo spodbujali tudi ljudje, ki jih boste danes srečevali. Sledite svoji intuiciji.

Kozorog

Čisto vsaka beseda, ki jo boste izrekli, bo imela trden in prizemljen ton. Ko vas bodo vprašali za mnenje, ga boste tudi z veseljem podali. Zaupanje bo prišlo iz vljudnosti. Za druženje boste iskali nekoga toplega, ljubečega, z enakim razpoloženjem in odločnega, pogumnega, ki bo želel narediti zadano, tako kot vi.

Vodnar

Zbudili se boste polni vitalnosti in energije. Želeli si boste fizične aktivnosti, zato si izberite športno dejavnost, s katero se boste danes ukvarjali. Nov zagon bo viden tudi na delovnem mestu. Kos boste vsem ciljem, ki si jih boste zastavili. Bodite bolj preudarni v komunikaciji, saj bo ta nujno potrebna, še posebej ko bo šlo za odnose z bližnjimi. Izogibajte se sporom.

Ribi

Zelo uspešni ste pri postavljanju pravil, še bolj pa pri njihovem upoštevanju. Pazite pa, da ne bi postavili preveč pravil in pogojev v odnosih z drugimi, saj bi se vam v tem primeru prav zagotovo ljudje postavili po robu. Lahko bi se celo vse skupaj obrnilo proti vam! Zdravje: ne jemljite ga za samoumevnega.