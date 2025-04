Oven

Vaše finančno stanje bo zadovoljujoče, lahko pa da boste dobili tudi nepričakovan priliv. Kakorkoli že, danes si boste lahko privoščili. Težave se bodo pojavile le, če se boste lotili preveč stvari hkrati. Odločite se za eno stvar in se tega držite. Ignorirajte vse nepreverjene informacije in ne razlagajte preveč o svojih načrtih.

Bik

Dobro se boste znašli v večjih družbah, na sprejemih, zabavah in med neznanimi ljudmi. Z lahkoto boste vzpostavljali nove stike, kar bo precej pomembno za vas. Imeli boste intenzivno in prijetno družabno življenje, vaš dom pa bo najbrž poln gostov. Možno, da boste dobili finančno pomoč od prijatelja.

Dvojčka

Danes odmislite delo in obveznosti. Prepustite se prostim trenutkom. Prav je, da premišljujete o tem, koliko kreativnosti vam je dopuščene, toda ne delajte iz muhe slona! Čas raje namenite osebam, ki so vam blizu in pogovorom, za katere si drugače ne morete vzeti dovolj časa. Pokličite prijatelja, saj vas ta potrebujete!

Rak

Dan bo minil bolj ali manj ravnodušno, vzdušje pa bo pesimistično. Pričakujte težave v krogu ljudi, ki jih najpogosteje vidite. Bližnjih danes ne pustite na cedilu, saj bodo potrebovali vaš nasvet. Težave skušajte odpraviti čimprej, vendar ne po najlažji možni poti. Začnite s pogovorom. Zapleti bodo negativno vplivali tudi na vaše splošno počutje.

Lev

Razočaranje na osebnostnem področju vam bo kratilo spanec. Čas je, da sprejmete, da na svetu ne obstajajo le dobri in iskreni ljudje. Prenehajte sanjariti. Poiščite primeren način, s katerim se boste odzvali, in nikar ne dovolite, da bi kdo pometal z vami. Čakajo vas boljši časi. Toda še posebno danes bodite previdni z denarjem.

Devica

Bodite vztrajni, ambiciozni in pogumni. Dobili boste priložnost, da se boste lahko dokazali. Znašli se boste pred raznimi omejitvami, morda tudi pred netoleranco. Manj bo samostojnosti in svobode izražanja. Težko boste delali po navodilih oseb, katerih sposobnosti ne boste cenili, toda pripravljeni boste stisniti zobe. Pred očmi boste imeli jasne cilj, zakaj to počnete!

Tehtnica

Neprevidnost pri reševanju sporov vas bo lahko privedla v težave. Raje večkrat premislite, preden boste karkoli rekli. Finančno še niste na zeleni veji, vendar se vam kmalu obeta kar nekaj prilivov, ki se jih boste razveselili. Poskrbite, da bo spanja in počitka dovolj, saj tudi nereden spanec lahko negativno vpliva na zdravje.

Škorpijon

Danes boste opravili veliko dela naenkrat, saj boste spočiti kot že dolgo ne. Tudi do drugih boste zelo ustrežljivi, vendar pazite, da vas ne bodo začeli izkoriščati. Občutek, da imate denarja le za sproti, vas vara. Če bi omejili izdatke, bi lahko veliko privarčevali. Vaše počutje bo dobro, vse zdravstvene težave pa bodo preprosto izginile.

Strelec

V preteklih dneh ste bili pod velikim pritiskom, ki vas je popolnoma izmučil. Prav zato si privoščite malo zabave in sproščanja ter se posvetite predvsem sami sebi. Na finančnem področju vam bo kmalu uspelo doseči tisto, kar ste si zadali. Vaše zdravstveno stanje bo zadovoljivo, vendar se utrujenosti kar ne boste mogli znebiti.

Kozorog

Trdno boste odločeni, da ne boste več lenarili in čakali na delo. Čeprav bo dan bolj nestabilen, ne izgubite upanja in se prilagodite okoliščinam. Večkrat premislite, kako boste razporedili denar, ki v zadnjem času precej neredno priteka. Z zdravjem ne boste imeli večjih težav, poskrbite pa za dovolj gibanja.

Vodnar

O nečem se boste morali posvetovati in pri tem vam bo lahko pomagal le nekdo, ki gleda na stvari bolj optimistično in oddaljeno. Nakazuje se nova poslovna priložnost. Denarja vam zagotovo ne bo primanjkovalo, tako da se lahko odločite tudi za kakšen večji nakup. Počutje bo odlično.

Ribi

Danes se boste posvečali družini. Kljub nerazumevanju in nejasnostim vam bodo družinski člani poskušali ugoditi in vas poslušati. Starejši član družine bo potreboval vašo pomoč, skrb in pozornost. Dali boste vse od sebe. Otroke skušajte voditi z nasveti in jim pokažite, kako naj sami naredijo tisto, kar se od njih pričakuje.