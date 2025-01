Oven

Poguma in iznajdljivosti vam ne bo primanjkovalo. Nobena delovna obveznost vam ne bo prezahtevna, vendar se še ne boste mogli pohvaliti s kakšnimi večjimi finančnimi prihranki. Spremenili boste tudi neke načrte, ki so povezani s skupnim življenjem ali podpisom pogodbe.

Bik

Danes bodite izredno pazljivi. Nekdo v vaši bližini bo danes povzročal spore in prepire, v katere boste vpleteni. Ne zaupajte vsem osebam, saj nimajo vsi najboljših namenov, še posebno ne na delovnem mestu. Cilj marsikdaj opravičuje sredstva, zato ne podlezite tem spletkam. Ohranite mirno kri. Zdravje: kakršnokoli razburjanje lahko le škodi vašemu zdravju, zato previdno.

Dvojčka

Danes boste začutili, da potrebujete samoto. Delovali boste zelo individualistično, toda pomislite tudi na ostale, še posebno bližnje, ki vas bodo pogrešali. Soočali se boste s projektom, ki bo od vas terjal ogromno energije. Zaupajte vase in v svoje sposobnosti. Pazite na finance, saj vam trenutno grozi finančna nestabilnost.

Rak

Imeli boste možnost videti nekoga, ki ga že dolgo niste. Verjetno bo šlo za osebo, ki veliko potuje, živi v tujini ali pa govori nekaj tujih jezikov. Poskušali boste obnoviti čustveno zvezo. Poslovni stiki vam bodo že danes predstavljali izziv. Pripravite se za jutri in pazite, da se ne boste zamerili osebi, ki ima velik vpliv.

Lev

Velika verjetnost je, da boste danes imeli intenzivne in skrivnostne sanje, ki bodo malo osvetlile zapletene odnose. Kasneje lahko podrobnosti zapišete v beležko in jih podrobno analizirate. Sporočila sanj vam bodo odgovorila na mnogo vprašanj, če boste le vedeli, kje iskati. Obkroženi boste z ljubečimi ljudmi, ki vam bodo pripravljeni pomagati.

Devica

Družabni dogodki vas bodo popeljali v svet umetnosti, predvsem televizije, filma in grafike. Obkroženi boste z moderno tehnologijo. Ti ljudje vam bodo zagotovili dragocene podatke in zveze, ki bodo pripomogle k vaši karieri, še posebej na področju umetnosti. Bodite pozorni in predvsem uživajte v večeru ter pri spoznavanju novih ljudi.

Tehtnica

Danes vam bo pri neki stvari na pomoč priskočila oseba, ki vam veliko pomeni in zaradi tega boste še kako dobre volje. Videli boste, da le ne gre tako hitro obupati, saj se stvari lahko spremenijo iz danes na jutri. Tudi večer bo za vas minil v znamenju dobre volje. Preživeli ga boste v krogu družine.

Škorpijon

Danes boste tako zaposleni sami s seboj, da vam bo za druge preprosto zmanjkalo časa. Jutri tega nikar ne ponovite! Nekoga boste pustili na cedilu, svoje potrebe boste postavili v ospredje – malce sebično, a iskreno opravičilo bo zadostovalo. Resno razmislite o tem, koliko vam te oseba sploh pomeni.

Strelec

Bodite previdni na zdravstvenem področju in spremenite odnos do svojega telesa. Vaša odpornost je na nižji ravni, kot si mislite. Na delovnem mestu boste prejeli neko odlično novico, ki vas bo nadvse razveselila. Možno je napredovanje, saj se bo pojavilo prosto delovno mesto.

Kozorog

Danes bodite previdni. Pomanjkanje določenih informacij bi vas lahko pripeljalo do denarne izgube. Če ste nameravali vložiti ali oplemenititi svoj denar, sprva zberite vse informacije, ki jih potrebujete. Čas bo na vaši strani, zato ne hitite. V nasprotnem primeru vas v prihodnosti čaka izguba denarja. Bodite potrpežljivi in previdni.

Vodnar

Danes vam bodo zvezde naklonjene. Svetile bodo le na vas. Finance bodo blestele, počutje pa bo boljše kot kadarkoli. Zdelo se vam bo, da je ves svet vaš. V finančnih okvirih pričakujte izboljšanje. Čeprav preteklost ni bila najbolj stabilna, se veselite prihodnosti. V vaša jadra se bo ujel popolnoma nov veter.

Ribi

V prijateljskem krogu se bodo dopoldne pojavile težave. Zapletli se boste v prepir, ki pa bo kratkotrajne narave. Razrešil se bo v vašo korist, zato se ne bojte. Življenje nas postavlja pred številne preizkušnje in prav je, da vedno pokažemo svojo notranjo moč. Prijatelji bodo spoznali, da krivda ni bila vaša, zato pričakujte opravičilo. Splošno počutje bo odlično!