Oven

Danes bo eden težjih dni za vas. Transformacija v zvezdah se bo odražala na počutju. Počasi bo viden premik naprej, tako na ljubezenskem področju kot na službenem. Če imate težave z določeno osebo na delovnem mestu, premislite, kako lahko izboljšate vajin odnos. Spremembe so pred vami, prav tako pa vam bo naklonjen čas. Danes razmislite o tem, kaj pravzaprav želite na področju dela. Razmislite!

Bik

Končno boste dobili vse odgovore, ki ste jih želeli izvedeti že dolgo nazaj. Trenutno ste bili zelo obremenjeni z delom, zato pazite na to, koliko časa in pozornosti boste namenili bližnjim. V primeru, da si za najbližje niste vzeli dovolj časa, se bodo prepiri lahko pojavili že danes. Ne bodite samo ambiciozni, saj bi na koncu ostali sami in brez ljubezni. Premislite o prioritetah, ki si jih postavljate!

Dvojčka

Pred vami so pomembni dnevi. Na področjih, kamor ste v zadnjem času vlagali veliko truda, bodo lahko že danes vidni pomembni premiki. Prav lahko, da boste prijetno presenečeni. Kljub temu pa dobro premislite preden boste naredili naslednji korak. Glede dela boste danes in v prihajajočih dneh pričeli razčiščevati vprašanja, ki vam kratijo spanec. Domislili se boste alternativnih idej, kako oplemenititi svoje premoženje. Bravo!

Rak

Danes boste spoznali, kaj vas v resnici zanima in kaj ne. Imeli boste čas, ki ga boste namenili razmišljanju o željah. Tisti, ki ste v zadnjem času končali določene odnose, boste s tem zadovoljni, saj boste sedaj srečnejši. Današnji dan ne bo naklonjen komunikaciji z bližnjimi, zato previdno! Ne bodite živčni in skušajte zadržati svoj temperament. Zdravje in počutje bosta danes malce slabša.

Lev

Ne bodite nedružabni! Izolacija vam ne bi koristila. Čas je, da odidete v družbo, saj boste drugače danes malce depresivno razpoloženi. Ne razmišljajte o težavah, ki jih dejansko sploh ni. S tem bi lahko v slabo voljo spravili tudi druge ljudi okoli sebe. Naučite se ceniti to, kar imate.

Devica

Pred vami je dobro obdobje. Prihaja pozitivnejše obdobje, polno novih možnosti, zato je sedaj čas, da premislite o tem, kaj si zares želite. Merkur, Venera in Sonce vam bodo v kombinaciji prinesli srečo tako na ljubezenskem kot na službenem področju. Pričakujete lahko zbližanje in oživitev odnosov z osebami iz preteklosti. Premislite, ali si tega zares želite!

Tehtnica

Danes boste razčistili težave, ki so prišle med vas in vaše najbližje. Pred vami je zato zelo dobro obdobje, v katerem boste uživali. Veselite se tega! Zdravje vam bo prav tako naklonjeno, saj bo vaše telo danes odpornejše. V sebi boste čutili nov zagon in novo voljo do življenja. Neverjetno, kako lahko zaradi sreče v ljubezni vidimo vse tako optimistično, kajne? Bravo!

Škorpijon

Čeprav so vam bili odnosi zadnje čase naklonjeni, obstaja možnost manjših konfliktov, ki pa se bodo kmalu umirili. Bodite previdni v današnjem dnevu. Če ste raztreseni in nemirni, se pogovorite z bližnjim prijateljem, saj vam bo njegov nasvet izredno koristil! Ne bodite tako ponosni! Danes si boste vzeli čas zase in za razmislek. Fizično boste zelo aktivni, zato bo počutje v popoldnevu boljše.

Strelec

Danes se boste počutili že bolje, prav tako si boste privoščili dolg in zaslužen počitek. Vzemite si to, kar potrebujete. Danes boste razmišljali o novih idejah, ki jih boste kmalu pogumno predali nadrejenim. Bravo! Odpira se vam možnost napredovanja na delovnem mestu. Pripravite se že danes. Pazite na konflikte z bližnjimi!

Kozorog

Sedaj ste v malce težjem obdobju. V sebi ne čutite delovnega zagona. Pazite, saj bi vas stresno življenje lahko prizadelo bolj, kot si to lahko mislite. Pazite na zdravje! Če ste živčni, ne prelagajte slabe volje na druge. Bodite potrpežljivi, še posebej danes, saj vas drugače čakajo nesporazumi in konflikti. Zdravje bo na slabšem nivoju, zato vam danes priporočamo počitek!

Vodnar

Danes bodite malce bolj umirjeni, saj se preveč obremenjujete s prihodnostjo. Med prijatelji se izogibajte kritiziranju in opravljanju, saj bi s tem zažareli v slabi luči. Bodite iskreni z njimi, vseeno pa pazite, da ne boste prestopili meje zdravega okusa. Zdravje vam bo danes dobro služilo. Odpočili si boste in tako boste nabrali novo energijo za pester družaben večer!

Ribi

Razveselila vas bo novica, da vas nekdo predstavlja kot uspešno in zanimivo osebo. Vaš stil izražanja in poslovni rezultati delujejo zelo pozitivno tudi na bližnjo okolico. Začutili boste naklonjenost in spoštovanje ob srečanju z določeno osebo. Z njo se boste v prihodnje odlično ujeli na vseh nivojih.