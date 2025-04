Oven

Vezani ne bodite malodušni in nejevoljni, stvari v vajinem razmerju so se pač trenutno zataknile. Ohranite mirno kri in poskusite popraviti napako. Samski danes ne boste mogli mimo ljudi, ki opravljajo na vsakem koraku, hkrati pa boste morali paziti, da ne bi prehitro izdali svojih namenov.

Bik

Ustvarjalne urice, ki so pred vami, bodo poživile vašega duha, zato le pogumno naprej. Ideje, ki se vam bodo porajale na poslovnem področju nikar ne zadržujte le zase, saj bi si s tem prikrajšali uspeh. Tudi v zasebnosti jasno in odločno povejte, kaj mislite. Nihče vam ne bo zameril.

Dvojčka

Če boste danes potrebovali pomoč, naj vas nikar ne bo strah zaprositi zanjo, saj jo boste brez dvoma tudi prejeli. Prisluhnite nasvetu neke starejše, bolj izkušene osebe, ki vam utegne še kako koristiti. Proti večeru vas lahko popade nek strah, za katerega pa pravzaprav ne boste imeli prave podlage.

Rak

Današnji dan je nadvse primeren dan za poglobljeno intelektualno delo, saj bo vaša koncentracija na višku. Z lahkoto se boste lotili vsakršnih miselnih nalog, vsaka zase pa vam bo predstavljala določen izziv. V zasebnosti pa boste razmišljali o neki veliki spremembi. Dobro premislite.

Lev

Če boste danes iskali pomoč, je na žalost ne boste prejeli, zato bi bilo veliko bolje, da se od jutra, pa vse do poznega večera, zanesete le sami nase. Nima smisla, da silite z glavo skozi zid. Na splošno bo danes vaše počutje malenkost slabše, saj vas bo nenehno preganjala pasivnost.

Devica

Danes boste občutili močan vpliv osebe, ki vam bo dala novo moč, predvsem pa zagon. Imeli boste mnogo idej in komaj boste čakali na njihovo uresničitev. Na poslovnem področju se boste odločili, da je čas za kompromise, kar vam bo v prihodnosti prineslo mnogo koristi, na zasebnem področju pa vas čaka presenečenje.

Tehtnica

Danes si boste želeli predvsem samote, zato niti ne boste odgovarjali na klice in povabila prijateljev. Še posebej, če morate predelati določene zadeve na čustvenem področju, bo ta čas nadvse koristen za vas. Brez slabe vesti se lahko sprostite. Uživajte sami s seboj in v miru. Ne razmišljajte preveč.

Škorpijon

V zadnjem času ste malenkost pozabili na prilagajanje, kar se še najbolj odraža na področju odnosov, tako v ljubezenskih kot v prijateljskih. Bodite do sebe in do drugih bolj potrpežljivi, predvsem pa ne tako zahtevni. Strogost vam bo kaj kmalu pričela načenjati zdravje, zato previdno.

Strelec

Kaj hitro boste spoznali, kaj se v resnici skriva za nameni neke osebe. Morda vas bo resnica prizadela, vendar nima smisla, da se obremenjujete zaradi nekoga, ki vas ne spoštuje. Okoli sebe imate veliko ljudi, ki vas imajo radi, predvsem pa vas sprejemajo takšne, kakršni ste. Potolažite se.

Kozorog

Danes bosta v ozračju stres in nemir, vendar boste kljub temu ostali pozitivni. Še naprej boste ostro stali na začrtani poti. Pravzaprav se ne bo moglo zgoditi nič, kar bi vas spravilo iz tira. To je nadvse pohvalno. Tudi vaše zdravstveno stanje bo še naprej stabilno, odlično pa bo tudi počutje.

Vodnar

Dan bo od vas zahteval veliko potrpežljivosti, v partnerstvu pa bo še bolj kot običajno izrazita nuja po prilagodljivosti. Če vam bo to povzročalo težave, bi bilo bolje, da se odmaknete, kot pa da trmasto vztrajate pri svojem. Ni potrebno, da takoj vse razčistita. Vzemita si čas in premislita.

Ribi

Če se vam zdi, da je neka oseba prekoračila meje, ji lahko brez zavor to tudi poveste. Vso pravico imate, da se postavite zase, saj življenje od vas to tudi zahteva. Če boste storili tako, bodo ljudje na vas gledali s spoštovanjem. Poskrbite pa, da jim ga boste tudi vračali. Naredite več za svoje zdravje.