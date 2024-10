Oven

Pomirite se in dobro premislite, koga boste obtožili, ko pa nimate zbranih vseh dejstev. Bodite previdni in nadzorujte svojo jezo. Če boste udarili mimo, boste po vsej verjetnosti izgubili vse spoštovanje in to za vedno. Če obstajajo konflikti, ki jih je potrebno rešiti, jih vsekakor rešujte zasebno in ne v javnosti.

Bik

Dan boste izkoristili za napredovanje na vaši poslovni poti. Nekdo vam bo ponudil novosti in le s težavo mu boste rekli ne. Soočili se boste s strahovi pred porazom. Pri tem razmislite, kako dobro poznate to osebo in koliko ji zaupate. Uspeh je mogoč. Danes boste čutili, kako se vaše telo osvobaja. Mnoge težave se bodo zdele oddaljene.

Dvojčka

Današnji dan boste pričeli malce pasivno. Zdelo se vam bo, da ne veste, kje se nahajate. Zmedo s področja dela boste prenesli še na ostala področja v vašem življenju. Opozorite na to tudi bližnje. Pojasnite jim, da ste v obdobju, ko potrebujete njihovo pomoč. Zagotovo vas ne bodo pustili na cedilu. Čeprav bo dan poln zmedenih občutkov, bo vaše finančno stanje stabilno.

Rak

Planeti vam bodo tudi danes naklonjeni. Sedaj, ko ste razrešili vse pereče odnose, je čas, da se mirno posvetite delu. Delo bo v tem dnevu izrednega pomena. Nove delovne obveznosti vas bodo presenetile že v dopoldnevu. Ne odlašajte, lotite se jih takoj. V službi bodite prav tako pozorni na odnose. Izogibajte se težavnim debatam in razpravam, saj vam te zagotovo ne bi prinesle nič dobrega.

Lev

Včerajšnji dan vas je spravil s tira, danes pa boste že pripravljeni na delo. Čutili boste, kako se v vaše telo vračata moč in energija. V poslovnih odnosih boste morali biti danes pripravljeni na premirja in pogajanja. Sicer se zavedate svojih voditeljskih sposobnosti, toda te vas danes ne bodo pripeljale daleč.

Devica

Danes bo v zraku veliko napetosti, zato boste nemirni in nervozni, ker boste ravno pričenjali z nečim novim. Obkrožalo vas bo veliko ljudi, ki vas bodo spodbujali. Vsekakor pa morate stvari početi s pravim razlogom. Ne delajte stvari zaradi krivde, strahu ali obžalovanja. Ostanite na pravi poti zaradi pravih razlogov in najboljših rezultatov.

Tehtnica

Danes boste bolj v stiku z vašimi čustvi, a se ne boste mogli odločiti, v katero smer bi krenili glede na trenutno stanje. V vašem svetu trenutno prevladuje element agresije, zaradi česar ne najdete trdnega oprijema. Poslušajte vaše srce. Pomirite se in se skoncentrirajte, preden se boste za kaj odločili.

Škorpijon

Danes boste bolj preprosto reševali vsakdanje težave in našli boste tudi primerne rešitve. Zavest bo zelo dejavna, po glavi pa se vam bodo pogosto podile tudi nemirne misli. Zato boste zelo utrujeni. Odlično bi bilo, če bi se končno odločili za počitek. Ne razmišljajte preveč.

Strelec

Vaša agresivna narava bo danes še posebej močna, zato bodite previdni. Čeprav bo to dobro, saj boste odločni in boste zato lahko dokončali obveznosti, pa bo problem v tem, da boste imeli težnjo po tem, da bi hodili po prstih drugih ljudi v času procesa. Bodite skrbni do čustev drugih in jih ne razburjajte.

Kozorog

Pred vami je nov dan. Čutili boste izčrpanost in pomanjkanje energije, saj vas bo misel na delo obremenjevala. Kljub nezadovoljstvu bo vaš dan minil hitro, saj se boste zmotili z opravki. Danes lahko pričakujete pomemben klic. Veselite se novih informacij. Počutje morda ne bo najboljše, lahko bi ga precej izboljšali, če bi se lotili kakšnega športa.

Vodnar

Danes vas ne bo prav nič ustavilo. Uspešno boste opravili vse, kar se bo od vas pričakovalo. Pričakujte le manjši nesporazum z nekom od bližnjih. Včasih je dobro držati jezik za zobmi. Finance so sicer na slabšem nivoju, zato se zavedajte ovir. Ne zapravljajte denarja za nepomembne stvari. Počutje in vitalnost bosta na izvrstni ravni.

Ribi

Pred vami je zelo naporen dan. Čeprav se boste zbudili dobre volje, vas bo misel na rutino ubijala. Popestrite si dan s prijetnim klepetom. Še vedno pazite na finance, saj je finančna napoved nekoliko slabša. Na zdravstvenem področju pazite na kilograme, ki se bodo začeli kopičiti. Poskrbite za pravo mero fizične aktivnosti, pa čeprav v večernih urah.