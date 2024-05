Oven

Dan bo dokaj naporen, toda nizali boste uspehe, vztrajali pri začetih poslih in jih tudi uspešno uresničevali. Popoldanske ure bodo prinesle nove priložnosti, a tudi poglobitev in učvrstitev pomembnih področij. Dobro boste služili in spretno razpolagali z denarjem, imeli pa boste tudi zelo dober občutek za investicije.

Bik

Finančno in poslovno nestabilno obdobje je za vami, zdaj se vam bo ves trud povrnil. Ponudite svoje usluge, delo ali znanje nekomu, ki vodi drugo podjetje. Nezaposleni se boste kmalu zaposlili, a potrebni bodo hitra prilagoditev novemu delovnemu mestu in korektni odnosi s sodelavci.

Dvojčka

Negovali boste svoje zasebno življenje in odnose s prijatelji. Zelo boste komunikativni, željni novosti, zabave in smeha. Glede dela in denarja vam bo zelo pomembno pustiti dober prvi vtis, zato se boste še preveč trudili. Morda bo to prililo nekaj olja na ogenj konkurenci, a bo tudi izboljšalo vaše poslovne rezultate.

Rak

Dokažite, da ste poslovno uspešna, samostojna in materialno solidno podkovana oseba. Zaupajte vase in nastopite samozavestno. Izkoristite tudi ugoden vpliv za razvajanje in negovanje. Občutno se boste pomladili. To bo izboljšalo vaš videz in življenjski slog. Pri tem ne pozabite na prioritete v življenju.

Lev

Danes boste oboževali vse, kar je prestižno. Glede na to, da vaš proračun še ni na najvišji točki, vam horoskop svetuje, da ne pretiravajte. Pomembne stvari rešite brez odlašanja in se nikar ne razburjajte, saj bi vas to vodilo le v težave. Samokontrola bo zelo pomembna.

Devica

Uspelo vam bo združiti strast, vizijo in dobro organizacijo. Zelo boste zanesljivi in ambiciozni, ne bo vam primanjkovalo niti smisla za praktično. Ampak ne pričakujte pomembnejših poslovnih premikov, temveč se pripravite na oslabljeno navdušenje. Begale vas bodo nepreverjene informacije in majhne laži, ki vam jih bo nekdo povedal.

Tehtnica

Pričakujte dobro poslovno obdobje, v katerem boste zelo osredotočeni na delovne naloge, zato boste v krajšem času opravili več dela in boste tudi učinkovitejši. Vaša priljubljenost bo iz minute v minuto večja, zato boste brez težav našli podporo, če boste poskušali koga navdušiti za novosti.

Škorpijon

Zelo dobro se boste znašli pri nalogah, ki bodo zahtevale dobro organizacijo, odgovornost in samostojnost. Določen pogovor bo lahko povečal vaše poslovno upanje. Preden se boste začeli veseliti, pa se raje prepričajte o resnosti tujih namer in načrtov. Pri delu z ljudmi boste blesteli. Nasmeh in ljubeznivost bosta dovolj, da boste dobili podporo vplivnih oseb.

Strelec

Svoje prijatelje in družino ste v zadnjem času postavljali na stranski tir. Vaš življenjski ritem so narekovale delovne obveznosti, pozabili pa ste se vprašati, kaj vam v življenju resnično največ pomeni. Premislite, kdo je bil z vami v časih, ko vam je bilo najtežje. Stopite korak nazaj, pokličite osebe, ki vam veliko pomenijo. Obujali boste spomine, zaradi katerih boste dobili solzne oči.

Kozorog

Dan bo kot naročen za druženje in potepanje po mestu. Na obzorju so izjemne priložnosti za nove stike, izmenjavo informacij in pridobivanje novih izkušenj. Vse oblike komunikacije bodo danes izjemno produktivne, ne glede na to, ali boste komu pisali ali pa ga boste poklicali.

Vodnar

Razmišljate o določeni osebi, ki bi ji radi priskočili na pomoč. Vsekakor bi bil to pravi korak, kajti nekdo močno potrebuje vašo podporo. Pazite le, da ne boste pretiravali. Pomagati nekomu, ne pomeni postoriti vse namesto njega, zato ne bodite vsiljivi in ne kažite preveč svoje ambicioznosti. Raje predlagajte pot do rešitve in se potem varno umaknite.

Ribi

Posvečali se boste organizaciji projektov in vsi izzivi, ki jih boste deležni na tej poti, vas bodo navdihovali in polnili z novo energijo. Mnenja drugih vam ne bodo pomenila nič, če ne bodo podkrepljena z dokazi. Zelo zahtevni boste. To strogost in delovno zagnanost bodo drugi cenili in tudi vaš ugled v delovnem okolju bo temu primerno rasel.