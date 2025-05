Oven

Dan boste namenili druženju z bližnjimi. Klepet ob kavi bo omogočil, da boste z družinskimi člani ponovno vzpostavili stik. Zgodbe minulega tedna so lahko zanimive, mar ne? Občutite to povezavo in dobro voljo. Splošno počutje bo odlično, pazite le na možnost prehlada. Odmislite delo in težave, ki jih imate na delovnem mestu.

Bik

Intimno in ljubezensko življenje bo v središču vaše pozornosti in od partnerja boste pričakovali, da bo uresničil vse vaše želje. Veliko se tudi pogovarjajta in poskušajta zgladiti vse nesporazume iz preteklosti, ki sta jih pometla pod preprogo. Danes boste lahko jasno izrazili čustva in povedali, kaj vam leži na duši.

Dvojčka

Ne zavedate se, da je igranje z ognjem res lahko zelo nevarno. Ne vtikajte svojega nosu tja, kamor ne sodi, saj utegnete utrpeti neljube posledice. Raje se držite zase in opravljajte svoje dolžnosti, nikar pa ne pojdite preko svojih pristojnosti. Čez dan vas bo bolela glava, tako da si zvečer privoščite sproščujočo kopel.

Rak

Danes boste ponovno postavljeni pred dejstvo. Odločiti se morate sami, saj le vi veste, kaj si zares želite. Vaša odločitev vam bo korenito spremenila življenje, ne bo pa vplivala na življenja ljudi okrog vas. Odločitve vam ni treba sprejeti takoj, zato si vzemite čas za premislek. Pojdite v naravo in bodite sami s seboj, da boste prišli do pravega odgovora.

Lev

Naveličani ste vsakdana in želite pobegniti rutini. Svojim bližnjim predlagajte pobeg v neznano. Vašo idejo bodo podprli in vsem boste polepšali konec tedna. Odpravite se na kraj, ki ste ga obiskovali včasih in obujajte spomine. Čas, ki ga boste preživeli z družino, bo vsem dobro del, napolnil vas bo z energijo za prihajajoči teden.

Devica

Nikar ne zamudite poslovne priložnosti, čeprav se vam zdi, da ji ne boste kos. Le če boste sprejeli izziv in dali vse od sebe, boste lahko napredovali in uresničili svoje ambicije. Začnite se zavedati, da ste veliko bolj močni, kot se vam zdi. Ste tudi zelo sposobni. To morate dokazati samo še sebi, drugi so to že opazili.

Tehtnica

Danes se boste posvečali samo delu. Bodite previdni, da se ne boste opekli pri odnosih z bližnjimi, ki menijo, da jih zanemarjate. Res je tako. Danes se boste vrgli v delo, saj boste želeli napredek takoj, morda že danes. Ne hitite. Včasih ste preveč zaletavi. Prav je, da se zavedate, da vsaka sprememba potrebuje svoj čas.

Škorpijon

Trudili se boste, da nihče ne bi ugotovil, kaj vas pravzaprav skrbi in kdo vas poskuša vreči iz ravnotežja. Niti mnogih dogodkov boste držali v svojih rokah ter se poskušali prilagajati novim okoliščinam, ki vam ne bodo niti najmanj všeč. Pri tem vam bodo zelo pomagali člani vaše družine. Imeli boste veliko skrbi, zato pustite, da vam priskočijo na pomoč.

Strelec

Vsi imamo svoje fantazije in so vsekakor neizogiben del našega življenja. Toda pazljivo! Ne dovolite si, da bi vaše sanje prevzele pobudo in izrinile vso realnost iz vašega življenja, kajti realnost ni vedno povsem kruta in zna se zgoditi, da bi zaradi bežanja v svet sanj spregledali in zamudili marsikatero priložnost.

Kozorog

Danes boste samski spoznali simpatično osebo, s katero boste lahko ustvarili kakovosten odnos. Prvi stik ne bo videti obetaven, morda bo šlo celo nekaj narobe. Vezani boste združili moči s partnerjem in skušali pomagati nekomu tretjemu. Na praktični ravni bosta odličen tim, čustveno pa ne bosta povsem usklajena.

Vodnar

Ste v skrbeh za dom in domača razmerja? Dan bo idealen, da se skoncentrirate na to, kako boste zakrpali vse nesporazume, ki so nastali med vami in vašimi ljubljenimi. Uberite raje čisto pot, srečajte se ali dobite za pogovor. Zagotovo bo rezultat tega soočenja harmonija med vami.

Ribi

Vaše današnje čustveno življenje je takorekoč že vnaprej določeno. Vezani boste uspešno razrešili večino ljubezenskih nesporazumov, ki ste jih v zadnjem času pometali pod preprogo, samski pa ne boste imeli te sreče. Kaže, da se je nekdo že dokončno odločil glede vajinih bodočih možnosti.