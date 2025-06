Oven

Danes boste ves čas preskakovali z ene teme na drugo in tako boste zamudili marsikatero priložnost, da bi se česa naučili od drugih in jih razumeli. Vaša živahnost bo bolj slabost kot prednost, zato bodite previdni in vsaj občasno pustite, da bodo tudi drugi povedali svoje do konca. Zahtevni boste do sebe in do drugih.

Bik

Danes se boste prepustili pristnim čustvom in inspiraciji. Če se vsaj malo potrudite, boste lahko naredili pozitiven vtis na okolico. Neki dogodki na začetku dneva bodo sicer prinesli slabo voljo ali celo jezo, vendar boste hitro umirili razgrete strasti. Kljub vsemu ne boste naredili ničesar, kar bi kasneje obžalovali.

Dvojčka

Danes bo možno prehodno nezadovoljstvo. Dan boste začeli povsem običajno, a se boste po dolgem poležavanju le odpravili ven med ljudi. Srečali boste neko osebo, ki bo v vaše srce ponovno vnesla toplino in nežnost. Prav zaradi tega pa bo vaše razpoloženje zvečer že veliko boljše.

Rak

Trenutno ste v krizi in vaše želje ali prizadevanja v razmerju so na dnu. Prestavite jih za nekaj časa. Vzemite življenje v svoje roke in videli boste, kako ste omejeni in kako se zadržujete. Določite svoj naslednji korak. A ne poskušajte preveč pritiskati naprej, da to ne bo zaustavilo vaše srčne izkušnje.

Lev

Danes boste prijateljski, topli in odprti, vsi bodo opazili vašo pozitivno energijo. Izogibajte se težkim debatam in ne osredotočajte se na suhoparne zadeve. Preberite kakšno zanimivo knjigo, oglejte si romantično komedijo ali pa pojdi ven med ljudi. Vezani pa enostavno delite prijetne trenutke z osebo, ki jo imate radi.

Devica

Današnji dan bo idealen, da se odpravite na neraziskana področja, kjer boste videli, da drugi počnejo enako kot vi. Lahko se odpravite sami ali v družbi, vezani lahko s seboj vzamete partnerja. Če še niste poskusili, potem je sedaj pravi čas, da se odpravite na novo življenjsko dogodivščino.

Tehtnica

Napačna informacija se bo razširila med družinskimi člani in povzročila nepotrebno razburjenje. Ne sprejmite nikakršne govorice, ki jo boste slišali, dokler je ne boste preverili sami. Na koncu se bo lahko obrnilo celo tako, da ne bo nič takšnega. To ne bo najbolj primeren čas za načrtovanje ali kakršenkoli izlet.

Škorpijon

Uživajte v sprehodu, v naravi, v vonju po travi, v lepi pesmi ali pa v nečem, kar vas enostavno razveseljuje. Ni treba, da so stvari drage in nenavadne. Samo poskrbite, da boste zadovoljni. Danes boste srečo iskali v malih stvareh. Sproščujoč dan je pred vami, uživajte in se ne obremenjujte.

Strelec

Skupinska aktivnost, ki se je boste udeležili, bo duhovno usmerjena, kot je recimo meditacija. Spoznali boste nove prijatelje iz oddaljenih krajev, s katerimi boste imeli iste interese. Čeprav ste običajno bolj nagnjeni k intelektualnim zadevam, boste danes še posebej intuitivni. Zapišite si vse misli in ideje, da jih ne boste pozabili.

Kozorog

Žive sanje so lahko vir vašega navdiha za vaše prihodnje projekte. Skozi ves dan boste nadvse veseli in optimistični, vaše navdušenje se bo nadaljevalo. Uspešni boste tako pri karieri kot razmerjih. Vaša povečana intuicija bo izboljšala razumevanje drugih. Ne bodite presenečeni, če bodo prijatelji in sodelavci želeli vašo pomoč.

Vodnar

Zalotili se boste, da razmišljate o počitnicah. Zadnje čase ste veliko delali in čutite, da si zaslužite oddih. Letos boste najverjetneje želeli početi nekaj čisto drugačnega. Morda boste potovali v tuje dežele. V odnosih boste bližje svojim najdražjim in zelo boste optimistični glede vaše prihodnosti. Uživajte.

Ribi

Vaše zdravje bo v najboljši formi. Sploh danes boste fizično, čustveno, duhovno močni in pripravljeni, da boste izkoristili notranjo moč. Lahko da se bodo sprostile stare travme, kar vam bo preprečevalo, da bi lahko šli naprej. Preprosto pozabite na pretekle teme in težave, nadaljujte taki, kot ste, in uživajte.