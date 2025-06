Oven

Dan bo minil bolj ali manj ravnodušno, vzdušje pa bo pesimistično. Pričakujte težave v družini. Bližnjih danes ne pustite na cedilu, saj bodo potrebovali vaš nasvet. Težave skušajte odpraviti čimprej. Začnite s pogovorom. Zapleti bodo negativno vplivali na vaše počutje. Zaupajte svoje občutke najbližjemu.

Bik

Opozorilo za današnji dan je, da boste morali biti odločnejši, kar velja tako za vezane kot za samske. V razmerju si boste morali postaviti nek cilj in mu slediti. Prepričajte se, da si s partnerjem želita podobno. Samski si boste vzeli čas za premislek. Čustvena vprašanja vas bodo utrudila.

Dvojčka

Ugotovili boste, da se neka zadeva končno razvija v pravo smer. Prav kmalu boste dočakali tudi spodbudo s strani prijateljev in družine. S tem pa boste dobili še dodatno energijo za trud. Prišel bo čas poln priložnosti in ustvarjalnih začetkov. Posvetite se zadanim ciljem in ne obupajte.

Rak

Hitro se boste prilagodili drugim, veliko bolje, kot pa se bodo ostali vam. Danes boste polni razumevanja in topline. Sprejemali boste vse okoli sebe in pripravljeni boste pomagati. Ničesar tudi ne boste zahtevali, saj bo vaše bogastvo danes v dajanju in ne v jemanju. Zelo pohvalno, počutili se boste več kot odlično.

Lev

Občutili boste neko novo energijo in znali jo boste toplo predajati tudi naprej. Vaše počutje bo izjemno dobro. Spoznali boste, da ste pravzaprav živeli preveč tradicionalno. Neki načrti se ne bodo uresničili tako hitro, kot si boste želeli. Vsaka stvar potrebuje čas in vzemite to kot dobro lekcijo.

Devica

V družbi domačih se boste počutili tako prijetno, da škodoželjnih ljudi okoli sebe sploh ne boste opazili. Končno boste verjeli vase in to bo za vas velika sprememba, ki jo bodo opazili tudi drugi. Na finančnem področju pa ne boste preveč uspešni, saj vas bo nek nakup preveč stal. Premislite, kako boste rešili nastalo situacijo.

Tehtnica

Danes bo zelo dober dan za razmišljanje o skupni prihodnosti. Namig partnerju ne bo odveč, toda premislite. Kako mu namigniti taktično? Dobro veste, da vsiljiv pristop nikoli ni bil dober, kajne? Samski boste v središču pozornosti, kamorkoli boste prišli. Energija, ki jo oddajate, je neverjetna.

Škorpijon

Danes bosta v ospredju vaša ognjevitost in temperament. Na delovnem mestu se boste lahko zapletli v prepire s sodelavci, zato jim pustite prosto pot, naj tudi oni mirno predstavijo svoje argumente. Prisluhnite ljudem okoli sebe in ne bodite nepotrpežljivi! Težave se bodo lahko pojavile tudi v odnosih s prijatelji.

Strelec

Odnosi v družini in s prijatelji bodo občutljivejši kot sicer. Namenite jim več pozornosti. Pojasnite jim, da imate trenutno res veliko dela v službi. Prav gotovo vas bodo razumeli. Na delovnem mestu boste zelo uspešni in vse nadure, ki ste jih v zadnjem času naredili, bodo obrodile sadove. Potrpite še malo, kmalu bo tudi za vas prišel čas sprostitve in počitka.

Kozorog

Nadzorujte svoje vedenje. Pesimistične misli vas bodo povsem omrežile. Razočarani boste nad partnerjem, saj se vam bo zdelo, da vas ne razume. Tudi na delovnem mestu bodo od vas zahtevali več kot dogovorjeno. Recite ne, saj tudi vi niste stroj. Nejevoljni boste. Izogibajte se prepirom, če se boste le lahko, vseeno pa se postavite zase.

Vodnar

Danes bo pri vas prisoten občutek, da se vaše želje na poslovnem področju ne bodo nikoli uresničile. A zagotovo ne bo tako, samo malo morate počakati na obdobje, ki vam bo bolj naklonjeno, pa boste dosegli zadane cilje. Danes res nič ne bo potekalo po načrtu, a že jutri boste začutili novo moč in energijo.

Ribi

Vaše počutje bo danes malce slabše kot prejšnje dni. Dobro bi bilo, da bi si za reševanje zadev najprej vzeli čas za razmislek in šele nato še čas za samo reševanje. Tako bi vse lažje rešili. Previdni bodite, saj vam dan ne bo preveč naklonjen. Danes ne sprejemajte odločitev, raje počakajte na jutri.