Oven

Po naravi se dobro soočate s težavami in stvari vidite jasno. Danes bo vaš svet sanj nekoliko v sporu z realistično podobo, kar vas bo po eni strani oviralo, po drugi pa navdihovalo. Če boste iznajdljivi, bo realna plat dokaj hitro izrinila zasanjanost in domišljijo ter vas znova vrnila na pravo pot.

Bik

Danes obvezno pojdite ven, sprejmite povabilo na pogovor ali si privoščite oddih v naravi. Vsekakor pojdite iz pisarne ali stanovanja. Če imate občutek, da se že nekaj časa nelagodno počutite v družbi določene osebe, se danes pripravite na soočenje in si zagotovite nekoliko boljši položaj v prihodnosti.

Dvojčka

Na poti se bodo pojavljale nepričakovane ovire, kar vas bo nekoliko vrglo iz tira in vaše potrpljenje bo zato na preizkušnji. V dvomih boste. Spraševali se boste o načrtih, ki ste jih skovali pred kratkim. Počakajte na ugodnejše trenutke. Odložite načrte za teden ali dva in se jim pozneje posvetite.

Rak

To, da razmerje za vas pomeni obsedenost, drugi doživljajo kot izjemno odbijajoče. Nekdo v razmerju postaja izjemno zahteven, kar ne izključuje tudi vas samih. Najbolje bi bilo, če bi se za nekaj časa odmaknili. Razmerja so resna zadeva in tako je tudi prav. Ampak brez sproščenosti ne bo šlo.

Lev

Če ste močni, to še ne pomeni, da ne smete biti tudi občutljivi. Občutek odgovornosti vam ne bo dovoljeval čustev, kot sta ranljivost in občutljivost. Prihajalo bo do bitke na področju moči in pomembno bo sprejemati kompromise. Tako na poslovnem kot na osebnem področju boste dobili nove odgovornosti.

Devica

Ugotovili boste, da ste preveč navezani na stare vedenjske vzorce in metode, s katerimi se vedno znova na enak način lotevate reševanja težav. Če boste vedno znova delovali po istem kalupu, potem res ne morete pričakovati drugačnih rezultatov. Vse to pa ovira vaš osebni napredek in povzroča občutek napetosti.

Tehtnica

Svoje prijatelje in družino ste v zadnjem času postavljali na stranski tir. Vaš življenjski ritem so narekovale delovne obveznosti, pozabili pa ste se vprašati, kaj vam v življenju resnično največ pomeni. Premislite, kdo je bil z vami v časih, ko vam je bilo najtežje. Stopite korak nazaj, pokličite osebe, ki vam veliko pomenijo. Obujali boste spomine, zaradi katerih boste dobili solzne oči.

Škorpijon

Danes se bodo na začrtani poti kar naprej pojavljale ovire in zdelo se vam bo, da ne glede na to, koliko se trudite in si prizadevate uresničiti zastavljene cilje, ne boste mogli priti na zeleno vejo. Obstaja velika možnost, da se boste po nekaj poskusih le vdali in pustili stvarem, da bodo stekle s svojim tokom.

Strelec

Vidite, kaj je narobe in natanko veste, kaj morate storiti. Čas je, da zamisli spremenite v dejanja. Bodite pozorni na čustva, ki prihajajo od neke osebe, kajti utegnejo biti v nasprotju s tistim, kar si trenutno želite in bi vas zato lahko nekoliko vrgla iz vzpostavljenega ravnotežja. Ambicioznost in dosežki bodo tokrat pohvaljeni.

Kozorog

Danes boste rabili podporo tistih, ki so vam blizu. Poiščite jo pri prijateljih, družini in ljubljeni osebi, nikar se ne trudite zavrniti ponujene roke pomoči samo zato, da bi sebi in drugim pokazali, da vse lahko postorite sami. Obnovite pretrgane vezi in na novo zgradite porušene mostove ter si na ta način zagotovite izhod iz obstoječih težav.

Vodnar

Zaupajte svoji intuiciji in sprejmite koristen nasvet. Ne poskušajte se predstaviti kot strokovnjak na vseh področjih. Potrpežljivo čakajte na končni izid in dobiček. Včasih ni pomemben samo govor, ampak tudi čustva. Trudite se, a vam ne uspe nadzirati čustvenih odzivov.

Ribi

Niso vam všeč pogoji in nastop določenih sodelavcev. O določenih poslovnih priložnostih boste hitro spremenili mnenje, a bodite premišljeni. Dejanja namreč govorijo več kot besede. S tem, ko kaznujete druge, posredno kaznujete tudi sebe. Osebe v vaši bližini dobro razumejo vaše čustvene namere.