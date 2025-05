Oven

Doma vas čaka veliko dela. Glede na pester delovni teden, ki je za vami, ste zanemarili obveznosti doma, zato boste danes vse nadoknadili. Počutili se boste odlično in zelo boste učinkoviti. Večer preživite s svojimi bližnjimi. Skupaj s prijatelji pripravite večerjo in se družite do poznih ur. Pogovor ob vinu in sprostitev vam bosta dobro dela.

Bik

Danes boste raztreseni in počeli boste neracionalne stvari. Dan bo več kot primeren za razmislek o življenjski poti. Zastavite si nove cilje in jim sledite. Do sedaj vam je šlo dobro in ste bili zvesti sami sebi, tako nadaljujte tudi v prihodnosti. Počutje bo odlično, le proti večeru vas bo začela boleti glava.

Dvojčka

Bodite previdni, pomanjkanje določenih informacij bi vas lahko pripeljalo do denarne izgube. Če ste nameravali vložiti ali oplemenititi svoj denar, najprej zberite vse informacije, ki jih potrebujete. Čas bo na vaši strani, zato ne hitite. V nasprotnem primeru vas v prihodnosti čaka izguba denarja. Bodite potrpežljivi in previdni.

Rak

Umaknili se boste iz čustvenih socialnih stikov z omejenimi možnostmi. Kadar ste v družbi, se samski namreč še vedno počutite ločene in osamljene. Vezani, žalost in razočaranje v vašem življenju sta zelo moteča. Raje poglejte objektivno na to, kakšno je vaše razmerje. Čeprav to za vas ni najbolj prijeten čas, bo to obdobje za vas lahko zelo koristno.

Lev

Danes vam bodo zvezde naklonjene. Svetile bodo le na vas. Finance bodo blestele, počutje pa bo boljše kot kadarkoli. Zdelo se vam bo, da je ves svet vaš. V finančnih okvirih pričakujte izboljšanje. Čeprav preteklost ni bila najbolj stabilna, se veselite prihodnosti. V vaša jadra se bo ujel popolnoma nov veter.

Devica

V prijateljskem krogu se bodo dopoldne pojavile težave. Zapletli se boste v prepir, ki pa bo kratkotrajne narave. Razrešil se bo v vašo korist, zato se ne bojte. Življenje nas postavlja pred številne preizkušnje in prav je, da vedno pokažemo svojo notranjo moč. Prijatelji bodo spoznali, da krivda ni bila vaša, zato pričakujte opravičilo.

Tehtnica

V financah boste končno prišli na zeleno vejo. Pred vami je stabilno finančno stanje, ki vam bo omogočilo izpolnitev številnih želja. Brzdajte se pri zapravljanju, pa si boste lahko s prihranki izpolnili dolgotrajno željo. Vaše počutje bo danes odlično! Opravili boste več, kot si boste zadali. Dan boste začeli polni energije.

Škorpijon

Dobro jutro bo poskrbelo, da se boste znebili pesimizma in nakopičene negativne energije. Vaše razmišljanje bo danes optimistično in nič vas ne bo moglo spraviti v slabo voljo. Imeli boste močno željo po fizičnem in intelektualnem napredovanju. Začutili boste, da se vse zadeve postopoma umirjajo.

Strelec

Zaskrbljeni boste zaradi družinskih odnosov. Čutili boste, da niso več tako močni. Ne skrbite. Pomembna sta le pogovor in iskrenost, tako boste rešili vse težave. Naredite korak nazaj in dajte prvi pobudo za pogovor. Njihov odziv vas bo presenetil. Pokažite optimizem že danes!

Kozorog

Postavljeni boste pred nov izziv. Pred vami bodo preizkušnje, na katere se boste morali zelo dobro pripraviti. Prijatelji vas bodo zasuli z informacijami, za katere boste trdili, da so lažne in nevoščljive. Pazite, kako se boste odzvali, da ne oslabite že okrhanih medsebojnih odnosov. Vsekakor jim prisluhnite, kaj imajo za povedati.

Vodnar

Ne bo vam treba v družbo, da bi se imeli lepo. Če boste le utegnili, se odpravite na rekreacijo, v fitnes, v naravo ali pa uživajte na domačem kavču. Zelo boste uživali v samoti in več stvari vam bo bolj jasnih, saj boste lahko v miru razmislili. Prišli boste do zaključka, da so vaš najhujši sovražnik prav vaše misli.

Ribi

Danes boste v sebi začutili praznino. Zdelo se vam bo, da ste obstali na mrtvi točki in da se ne premaknete naprej. Vaša finančna strategija vas ni pripeljala daleč, zato je čas, da jo spremenite. Prav tako bodite previdni pri delu. Nekdo vas bo želel preobremeniti z obveznostmi. Ne pustite se mu, saj ne zmorete vsega sami!